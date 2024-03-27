«Еще держатся!»: В торговых центрах России закрылось 10% кинотеатров
Кинотеатры не являются плательщиками самой большой арендной платы в торговых центрах, отметил в эфире НСН Булат Шакиров.
В России закрылось порядка 10% кинотеатров в торговых центрах в 2023 году, рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН. Он отметил, что сегодня кинотеатры переживают не лучшие времена.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители креативных индустрий и Союз торговых центров предложили Минэкономики запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд рублей. Участники рынка отмечают, что пока отечественные картины и по качеству, и по количеству не могут заместить иностранные, а кинотеатры, часто выступающие «якорными арендаторами» ТЦ, закрываются. Шакиров отметил, что за прошлый год закрылось небольшое число кинотеатров.
«Пока кинотеатры еще держатся. Мы можем говорить о том, что порядка 10% закрылись по тем или иным причинам. У нас двойной удар: сначала ковид, а после начала спецоперации репертуар фильмов значительно сократился. Сейчас спад восстанавливается, появляется все больше достойных картин. Но, тем не менее, все равно кинотеатры переживают не лучшие времена. Погибло 10% кинотеатров, которые находились или не в самых лучших местах, или были не в самом лучшем состоянии. Те кинотеатры, которые сейчас работают, чувствуют себя удовлетворительно, будем надеяться, что индустрия будет раскачиваться и это поможет кинотеатрам выстоять. При этом кинотеатры не являются плательщиками самой большой арендной платы (в торговых центрах - ред. НСН)», – сказал Шакиров.
Кроме того, он отметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» посещаемость общественных мест, в том числе ТЦ и кинотеатров, в ближайший год будет кратно снижена.
«В свете последних событий, из-за ужасного теракта, думаю, что это повлияет на поход людей в кинотеатры. После пожара в «Зимней вишне» люди боялись ходить в течение года в места общего пользования, в том числе в ТЦ и кинотеатры. Это ждет нас в ближайшее время», – резюмировал собеседник НСН.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в результате трагедии выросло до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».
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