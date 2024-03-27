«Еще держатся!»: В торговых центрах России закрылось 10% кинотеатров

В России закрылось порядка 10% кинотеатров в торговых центрах в 2023 году, рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН. Он отметил, что сегодня кинотеатры переживают не лучшие времена.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители креативных индустрий и Союз торговых центров предложили Минэкономики запустить федеральный проект по производству до 2030 года дополнительно 550 российских фильмов с общим бюджетом 200 млрд рублей. Участники рынка отмечают, что пока отечественные картины и по качеству, и по количеству не могут заместить иностранные, а кинотеатры, часто выступающие «якорными арендаторами» ТЦ, закрываются. Шакиров отметил, что за прошлый год закрылось небольшое число кинотеатров.