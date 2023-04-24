«Воля против Вани?»: В России обсуждают возвращение Урганта на Первый

НАМЕКИ УРГАНТА: «КОМАНДА В СБОРЕ?»

Программа «Вечерний Ургант», являвшаяся ранее визиткой Первого канала, перестала выходить в эфир в феврале 2022 года, почти одновременно с началом спецоперации на Украине. Судьба самого Ивана Урганта долго оставалась в тумане – шоумен упорно опровергал слухи об эмиграции, отшучиваясь вместо громких заявлений, и его не стали признавать иноагентом.

В конце декабря Ургант пообещал в интервью НСН, комментируя информацию об его отстранении от премии «Золотой граммофон», что в неожиданный момент «выпрыгнет из-под юбки» на сцене Кремля. Однако выпрыгнул в медиапространство он несколько позже, появившись в День космонавтики, 12 апреля, на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «Октябрь».

Между делом он сказал журналистам, что надеется на возвращение в эфир Первого канала.

«Очень надеюсь, что да», - сказал Иван Андреевич, отвечая на соответствующий вопрос.

Веса словам Урганта добавило присутствие на премьере главы Первого канала Константина Эрнста. Правда, сам Эрнст пока не комментировал будущее Урганта.

В конце прошлой недели Ургант опубликовал в соцсетях загадочный пост.

«Люблю, когда вся команда в сборе», - подписал Иван фото в футболке с бейджиком программы «Вечерний Ургант».