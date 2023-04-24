«Воля против Вани?»: В России обсуждают возвращение Урганта на Первый
Иван Ургант «собрал команду» в соцсетях, Павел Воля пошутил об «уникальности» коллеги, а Тина Канделаки попыталась помериться шоуменами.
В России продолжают активно обсуждать перспективы возвращение на Первый канал программы «Вечерний Ургант».
Сам Иван Ургант после «засвета» на одном мероприятии с Константином Эрнстом продолжает давать намеки в соцсетях. При этом его публично «приревновал» шоумен Павел Воля, запустивший в апреле свое шоу на ТНТ.
НАМЕКИ УРГАНТА: «КОМАНДА В СБОРЕ?»
Программа «Вечерний Ургант», являвшаяся ранее визиткой Первого канала, перестала выходить в эфир в феврале 2022 года, почти одновременно с началом спецоперации на Украине. Судьба самого Ивана Урганта долго оставалась в тумане – шоумен упорно опровергал слухи об эмиграции, отшучиваясь вместо громких заявлений, и его не стали признавать иноагентом.
В конце декабря Ургант пообещал в интервью НСН, комментируя информацию об его отстранении от премии «Золотой граммофон», что в неожиданный момент «выпрыгнет из-под юбки» на сцене Кремля. Однако выпрыгнул в медиапространство он несколько позже, появившись в День космонавтики, 12 апреля, на премьере фильма «Вызов» в кинотеатре «Октябрь».
Между делом он сказал журналистам, что надеется на возвращение в эфир Первого канала.
«Очень надеюсь, что да», - сказал Иван Андреевич, отвечая на соответствующий вопрос.
Веса словам Урганта добавило присутствие на премьере главы Первого канала Константина Эрнста. Правда, сам Эрнст пока не комментировал будущее Урганта.
В конце прошлой недели Ургант опубликовал в соцсетях загадочный пост.
«Люблю, когда вся команда в сборе», - подписал Иван фото в футболке с бейджиком программы «Вечерний Ургант».
ОТ ВОЛИ ДО «БИ-2»: «ДОЛБИТЬСЯ НАДО!»
На ажиотаж вокруг Урганта уже отреагировал шоумен Павел Воля, активно рекламировавший в соцсетях запущенное в апреле на ТНТ «Шоу Воли».
«Вы все пишете о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа, я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — заявил Воля в ходе своего шоу, которое все кому не лень сравнивают с «Вечерним Ургантом».
Теледива Тина Канделаки выступила в поддержку Воли, попытавшись пошутить о сравнении Павла с Иваном.
«ТНТ сделал своё шоу, и Паша Воля как один из главных шоуменов российского ТВ совершенно точно его заслужил. У него есть опыт, харизма, аудитория его любит. (…) И раз уж сравнения с Ургантом не избежать, ТНТ, конечно, хотели бы сделать низкорейтинговое вечернее шоу и заменить ВУ, но пока что у канала это не получилось», - написала Тина Гивиевна в Telegram.
Не удержался от комментария «на грани фола» и телеведущий Александр Гудков, ранее участвовавший в «Вечернем Урганте».
«Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен» - сказал Гудков изданию StarHit, не уточнив, как скоро «Вечерний Ургант» продолбится в эфир.
Сам Иван Ургант, а точнее Гриша Ургант, являющийся музыкальным альтер эго шоумена, в день рождения Аллы Пугачевой, 15 апреля, презентовал кавер на ее песню «Я не могу без тебя».
«Я в этом году много копался в разного рода архивном телевизионном продукте и вдруг в очередной раз осознал, насколько для меня важна Алла Борисовна и период ее работы с Юрием Чернавским», - пояснил Иван за Гришу в интервью «Коммерсанту».
20 апреля Гриша Ургант должен был выступить в Турции на фестивале «отмененной» в России группы «Би-2», однако в соцсетях музыкантов не говорится, состоялось ли его выступление.
При этом, по данным СМИ, возвращение Урганта на Первый канал может быть связано не с программой «Вечерний Ургант», а с танцевальным проектом «Фантастика», над вторым сезоном которого якобы будет работать креативная группа Урганта.
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