Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала

Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, сообщает РИА Новости.

«Что у них в голове?»: Ургант ответил депутату, предложившему признать его иноагентом

После начала специальной военной операции СМИ информировали, что Ургант покинул Россию, окончательно перебравшись в Израиль. Вскоре телеведущий написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, и обязательно вернется.

На Первом канале отказываются комментировать любые вопросы по шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Экс-худрук МХАТ Бояков обвинил Урганта в антигосударственной позиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШоуПервый КаналТелеведущийИван Ургант

Горячие новости

Все новости

партнеры