Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала

После начала специальной военной операции СМИ информировали, что Ургант покинул Россию, окончательно перебравшись в Израиль. Вскоре телеведущий написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, и обязательно вернется.

На Первом канале отказываются комментировать любые вопросы по шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Экс-худрук МХАТ Бояков обвинил Урганта в антигосударственной позиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



