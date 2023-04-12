Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала
12 апреля 202319:50
Телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, сообщает РИА Новости.
После начала специальной военной операции СМИ информировали, что Ургант покинул Россию, окончательно перебравшись в Израиль. Вскоре телеведущий написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, и обязательно вернется.
На Первом канале отказываются комментировать любые вопросы по шоу «Вечерний Ургант».
Ранее Экс-худрук МХАТ Бояков обвинил Урганта в антигосударственной позиции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru