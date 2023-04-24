Павел Воля пошутил про уникальность шоу «Вечерний Ургант»
Комик и ведущий Павел Воля пошутил про уникальность передачи «Вечерний Ургант» в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
«У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах Америки», – сказал он, признав, что его программу часто сравнивают с программой Урганта.
12 апреля телеведущий Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала.
После начала специальной военной операции СМИ информировали, что Ургант покинул Россию, окончательно перебравшись в Израиль. Вскоре телеведущий написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, и обязательно вернется. На Первом канале отказываются комментировать любые вопросы по шоу «Вечерний Ургант», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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