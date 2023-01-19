«Что у них в голове?»: Ургант ответил депутату, предложившему признать его иноагентом

«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», - сказал Ургант.

При этом он усомнился, что депутаты могли обидеться, что их мало приглашали на шоу «Вечерний Ургант».

«"Депутат" и "мало" - это стоящие рядом слова. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикален», - сказал он в этой связи.

Депутат Госдумы Николай Новичков ранее возмутился, что ему в интернете попадается реклама с Ургантом. Он задался вопросом, почему допускается реклама «таких людей». В этой связи он призвал признать шоумена иноагентом, а потом наказывать тех, кто разрешает такую рекламу.



