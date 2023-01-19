«Что у них в голове?»: Ургант ответил депутату, предложившему признать его иноагентом
Иван Ургант сказал в эфире НСН, что странные идеи депутатов должны стать предметом изучения ученых, отметив, что его шоу не было «закрыто» для парламентариев.
Телеведущий Иван Ургант заявил в интервью НСН, что не понимает, почему его хотят признать иноагентом.
Депутат Госдумы Николай Новичков ранее в четверг на пресс-конференции в НСН предложил признать Ивана Урганта иноагентом.
«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», - сказал Ургант.
При этом он усомнился, что депутаты могли обидеться, что их мало приглашали на шоу «Вечерний Ургант».
«"Депутат" и "мало" - это стоящие рядом слова. Я старался. У меня несколько раз бывал руководитель фракции ЛДПР, но он был более радикален», - сказал он в этой связи.
Депутат Госдумы Николай Новичков ранее возмутился, что ему в интернете попадается реклама с Ургантом. Он задался вопросом, почему допускается реклама «таких людей». В этой связи он призвал признать шоумена иноагентом, а потом наказывать тех, кто разрешает такую рекламу.
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