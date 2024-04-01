Волнения прошли: Россияне не отменяют походы на концерты и в кино после теракта
Минкульт не увидел резкого спада посещаемости учреждений культуры и массовых мероприятий после теракта в «Крокусе». Между тем россияне идут в кино – фильм «Летучий корабль» стал лидером проката в РФ за выходные.
Резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле» нет, возврат билетов на мероприятия не носит массовый характер. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Резкого спада (посещаемости – ред. НСН) мы не ощутили. По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи – из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются. Существует гибкая система возврата билетов», – сказала она в интервью ТАСС.
Она также отметила, что Минкультуры обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. По словам Любимовой, после теракта были усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий.
Министр также отметила, что нормативы и правила на этот счет существуют, однако на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку.
«И речь касается не только музеев, но и всей специфики работы и проведения культурно-массовых мероприятий. Обсуждаем и советуемся с профессионалами в этой области, как правильно подготовить международные мероприятия, молодежные мероприятия, детские мероприятия», – подчеркнула Любимова.
В КИНОТЕАТРЫ СНОВА ИДУТ?
Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 253 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино за последний уикенд (охватывает 4 дня - с 28 по 31 марта).
На втором месте в рейтинге – фильм «Ненормальный» Ильи Маланина, собравший почти 42 млн рублей. Топ-3 замыкает «Онегин» (38,9 млн рублей).Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 91 млн рублей.
Так, посещаемость российских кинотеатров после теракта начала восстанавливаться. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН ранее отмечал, что отток трафика из кинотеатров и торговых центров – временное явление. Тогда он говорил, что ситуация стабилизируется в течение нескольких недель.
«При подобных трагических событиях всегда есть период инерционного эмоционального восприятия, нежелание куда-то ходить. Но медленно, в течение недели – двух все нормализуется. Скоро люди снова начнут посещать кинотеатры и торговые центры. Но, к примеру, фильму Сарика Андреасяна «Онегину» ранее уже повезло. Думаю, основную часть кассы картина собрала и доберет свое, поскольку у этого проекта более взрослая аудитория», – говорил он 27 марта.
В свою очередь президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН отмечала, что низкая посещаемость массовых мероприятий после теракта продержится около месяца, после чего показатели восстановятся.
«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий, столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», – пояснила она.
Однако глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН выразил мнение, что после теракта в «Крокус Сити Холле» посещаемость общественных мест, в том числе ТЦ и кинотеатров, в ближайший год будет кратно снижена.
«В свете последних событий, из-за ужасного теракта, думаю, что это повлияет на поход людей в кинотеатры. После пожара в «Зимней вишне» люди боялись ходить в течение года в места общего пользования, в том числе в ТЦ и кинотеатры. Это ждет нас в ближайшее время», – говорил собеседник НСН.
Ранее организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил РБК, что за пять дней, прошедших после теракта в «Крокусе», объем возвратов билетов на массовые мероприятия в РФ достиг 100 тысяч штук. Он отметил, что количество отмененных по всей стране массовых мероприятий после теракта на весь период текущих продаж (около года) достигает 1,5–2 тысячи. Это примерно 3% от всех событий, на которые ведется продажа билетов, передает «Радиоточка НСН».
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