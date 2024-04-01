Волнения прошли: Россияне не отменяют походы на концерты и в кино после теракта

Она также отметила, что Минкультуры обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. По словам Любимовой, после теракта были усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий.

Министр также отметила, что нормативы и правила на этот счет существуют, однако на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку.

«И речь касается не только музеев, но и всей специфики работы и проведения культурно-массовых мероприятий. Обсуждаем и советуемся с профессионалами в этой области, как правильно подготовить международные мероприятия, молодежные мероприятия, детские мероприятия», – подчеркнула Любимова.

В КИНОТЕАТРЫ СНОВА ИДУТ?

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 253 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино за последний уикенд (охватывает 4 дня - с 28 по 31 марта).

На втором месте в рейтинге – фильм «Ненормальный» Ильи Маланина, собравший почти 42 млн рублей. Топ-3 замыкает «Онегин» (38,9 млн рублей).Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» Адама Вингарда, просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 91 млн рублей.