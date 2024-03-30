Валерия перенесла свое шоу на осень после теракта в «Крокусе»
Певица Валерия решила перенести на осень свое шоу. Программа «Трибьют Валерии» была запланирована в московской «Live Арене» 17 апреля 2024 год в честь дня рождения исполнительницы. Новая дата назначена на 3 октября. Причиной переноса концерта стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Валерия считает, что устраивать собственное шоу менее, чем через месяц после теракта, неуместно.
«В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание», – сообщила певица в соцсетях.
Она также поблагодарила артистов, которые должны были выступать в трибьют-концерте: Инстасамку, Мари Краймбрери, Мота и других – за возможность установить новую дату шоу.
Валерия заверила поклонников, что купленные ранее билеты остаются действительными.
Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН заявила, что большинство организаторов событий после теракта в «Крокус Сити Холле» столкнулись с невозможностью переноса даты, поэтому отменили мероприятия, либо приняли решения проводить их согласно первоначальному плану.
«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», - пояснила она.
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