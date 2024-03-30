Валерия перенесла свое шоу на осень после теракта в «Крокусе»

Валерия считает, что устраивать собственное шоу менее, чем через месяц после теракта, неуместно.

«В сложившейся ситуации считаем это единственно правильным решением. Спасибо всем зрителям за понимание», – сообщила певица в соцсетях.

Она также поблагодарила артистов, которые должны были выступать в трибьют-концерте: Инстасамку, Мари Краймбрери, Мота и других – за возможность установить новую дату шоу.

Валерия заверила поклонников, что купленные ранее билеты остаются действительными.



Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля в беседе с НСН заявила, что большинство организаторов событий после теракта в «Крокус Сити Холле» столкнулись с невозможностью переноса даты, поэтому отменили мероприятия, либо приняли решения проводить их согласно первоначальному плану.

«Мы прогнозируем, что волнения будут в течение месяца, затем все восстановится до прежнего объема. Тенденция сдачи билетов одинакова везде, что касается переноса событий – в первую очередь под ударом концерты. Но организаторы, которые хотели бы изменить дату мероприятий столкнулись с тем, что площадки до лета плотно заняты. Есть понятный эмоциональный момент, но есть и бытовой. Кто-то все безвозвратно отменил, кто-то уже во вторник принял решение проводить мероприятия», - пояснила она.











