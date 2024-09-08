Война, надежда и любовь: Педро Альмодовар и «Бруталист» выиграли Венецианский кинофестиваль
В субботу вечером стали известны призеры 81 Венецианского международного кинофестиваля. Главную награду получил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Соседняя комната». Спецкор НСН Марина Латышева — с подробностями о победителях Мостры.
Получившая «Золотого Льва» «Соседняя комната» Альмодовара с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в ролях — первый англоязычный полнометражный фильм испанца. Это кино о том, как одна подруга проводит с другой ее последние дни перед эвтаназией. Фильм об умирании и принятии этого факта. Наверное, лишенный привычного юмора и чувственности Альмодовара, но наполненный достоинством и силой, и это прекрасные актерские работы обеих актрис. Обладатель Оскара, премии Британской киноакадемии BAFTA и Европейской киноакадемии, испанской национальной премии Гойя и французской Сезар, наград за режиссуру или за сценарий на всех трех важнейших кинофорумах мира (в Берлине, Каннах и Венеции), Альмодовар в свои 74 года наконец-то получил первую высшую награду одного из этих фестивалей.
Большой приз жюри достался «Вермильо» Мауры Дельперо о жизни в одноименной горной деревне Италии в последний год Второй мировой войны. Обманчиво простое, но на самом деле блестящее, утонченное кино, история отношений внутри семьи. Героини, дочери местного учителя, крайне разные девочки с разными мечтами и способностями — младшая очень умная, старшая мечтает о любви, а средняя — о боге и церкви, где только и видит возможность свободы. Появление в их деревне молодого дезертира перевернет их жизнь. Маура Дельперо не взялась ниоткуда — ее фильмы показывали на кинофестивалях в Турине и Локарно, она была удостоена премии Women in Motion Young Talent в 2020 году в Каннах, а в 2021 году получила режиссерскую номинацию на национальную итальянскую кинопремию Давид ди Донателло. Она медленно но верно шла к этому успеху, она новое громкое имя в итальянском кино.
«Серебряного Льва» за режиссуру жюри под председательством актрисы Изабель Юппер присудило американцу Брэйди Корбету за «Бруталиста». Премия Федерации международной кинокритики и кинопрессы FIPRESCI, кстати, досталась этому же фильму с Эдрианом Броуди в роли уцелевшего во время Холокоста венгерского еврея. Герой талантливый архитектор, после войны он перебирается в США, пытается начать новую жизнь и создать по заказу богатого клиента (Гай Пирс) нечто, что в итоге станет памятником всему XX веку. Корбет сначала приобрел известность как актер, он снимался в «Забавных играх» Михаэля Ханеке и в «Меланхолии» Ларса фон Триера. «Бруталист» его третий режиссерский опыт, и открыла его когда-то именно Венеция. В 2015 его режиссерский дебют «Детство лидера» о зарождении идей фашизма стал тут сенсацией и выиграл второй фестивальный конкурс «Горизонты». В 2018 году «Вокс Люкс» с Натали Портман уже участвовал в основном конкурсе.
Специальный приз жюри получила грузинка Деа Кулумбегашвили за «Апрель», тревожное кино об акушере-гинекологе, женщине, которая делает нелегальные аборты в сельской глубинке, о патриархальном обществе, но в то же время и о надежде, которая есть в героине. Кино непростое, с гиперреалистичными сценами, во время пресс-показов многие просто выходили из зала. Но определенно сильное и сделанное очень уверенно.
Награда за сценарий досталась бразильской драме «Я все еще здесь» (режиссер - Уолтер Саллес). Ее героиня - жена оппозиционного либерального политика во времена диктатуры в Бразилии в 70-е годы прошлого века. Когда ее мужа арестовывают и он пропадает навсегда, женщина и ее старшая дочь проходят через унизительные и страшные допросы, потом пытаются разыскать отца семейства, через много лет узнают, как он умер и, несмотря на непрошедшую боль потери, выглядят победителями. Потому что диктатура кончилась, а они выжили и не были сломлены.
Актерские кубки Вольпи получили Николь Кидман за свою роль в «Плохой девочке» голландки Халины Рейн, а также француз Венсан Линдон за «Игру с огнем» сестер Дельфин и Мюриэдь Кулен. Его герой — пятидесятилетний отец, переживающий кризис, когда старший сын уезжает учиться в университет, а младший становится активистом крайне правых группировок. Актерский приз получил еще один француз. Премия имени Марчелло Мастроянни для лучшего молодого актера или актрисы досталась Полю Киршеру, сыгравшему в картине «И дети после них» братьев Людовика и Зорана Букерма. Киршер, кстати, сын французской актрисы Ирен Жакоб. Сыграл он хорошо, а вот кино оказалось средним. Это экранизация одноименного романа Николя Матье о подростках пригородов Восточной Франции, которые влюбляются, ссорятся с родителями, с соседскими детьми из-за цвета их кожи, растут, меняются, все вместе осознают себя, наконец, французами. Роман получил Гонкуровскую премию и стал международным бестселлером. Возможно, проблема в том, что режиссеры попытались впихнуть в два с половиной часа фильма весь огромный литературный первоисточник, в итоге получилось не очень связное повествование.
Программа фестиваля в этом году была сильной, о чем свидетельствуют и рейтинги прессы. 13 фильмов из 21 участника конкурса набрали в рейтинге больше трех баллов. Обычно таких три-четыре. Также часто в рейтингах есть один-два неудачника, особенно разозливших критику и получивших оценки ниже двойки. На этот раз таковых нет. Самая низкая оценка — 2,3 балла, как раз у драмы «И дети после них». Ну а самые высокие баллы по версии прессы получила «Соседняя комната» Педро Альмодовара (3,8). Далее идет «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса (3,75). На третьем месте (3,5) документальный фильм китайца Вана Биня «Молодость: Возвращение домой», третья часть трилогии о молодых рабочих современной китайской текстильной промышленности. Ван Бинь — выдающийся документалист, снимающий очень точные, масштабные полотна. «Молодость» - трилогия о людях, за которыми режиссер наблюдал долгое время на разных этапах их жизни. Первая часть была показана в прошлом году в Каннах, вторая менее месяца назад в Локарно, и завершающая на этот раз в Венеции.
И о главных темах фестиваля. Во-первых, это секс. В конкурсе обилием сексуальных сцен отличались фестивальные хиты «Плохая девочка» с Николь Кидман и «Квир» с Дэниэлом Крейгом. Менее откровенно, но о сексе же была и «Любовь» норвежца Дага Йохана Хёугеруда. «Дива Футура» Джулии Луизы Штайгервальт, кино бестолковое, но обаятельное, посвящено становлению порноиндустрии в Италии в 80-90 годы прошлого века, таким звездам, как Илона Сталлер (Чиччолина) и Моана Поцци (которая потом баллотировалась на пост мэра Рима).
Но самой важной стала тема войны, вернее самых разных войн в истории человечества, не только их трагедии, преступления и жертвы, но и сам смысл войны — так вне конкурса показали фильм «Почему война» израильтянина Амоса Гитая. Это кино основано на переписке Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, которые по просьбе Лиги наций как раз и пытались понять, зачем люди воюют. В основном конкурсе было предостаточно фильмов о войне или с персонажами, связанными с военными действиями (кстати, героиня Тильды Суинтон в «Соседней комнате» Альмодовара по профессии военный репортер). Так что неудивительно, что многие из них и оказались в результате в призах.
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