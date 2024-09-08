Война, надежда и любовь: Педро Альмодовар и «Бруталист» выиграли Венецианский кинофестиваль

Большой приз жюри достался «Вермильо» Мауры Дельперо о жизни в одноименной горной деревне Италии в последний год Второй мировой войны. Обманчиво простое, но на самом деле блестящее, утонченное кино, история отношений внутри семьи. Героини, дочери местного учителя, крайне разные девочки с разными мечтами и способностями — младшая очень умная, старшая мечтает о любви, а средняя — о боге и церкви, где только и видит возможность свободы. Появление в их деревне молодого дезертира перевернет их жизнь. Маура Дельперо не взялась ниоткуда — ее фильмы показывали на кинофестивалях в Турине и Локарно, она была удостоена премии Women in Motion Young Talent в 2020 году в Каннах, а в 2021 году получила режиссерскую номинацию на национальную итальянскую кинопремию Давид ди Донателло. Она медленно но верно шла к этому успеху, она новое громкое имя в итальянском кино.

«Серебряного Льва» за режиссуру жюри под председательством актрисы Изабель Юппер присудило американцу Брэйди Корбету за «Бруталиста». Премия Федерации международной кинокритики и кинопрессы FIPRESCI, кстати, досталась этому же фильму с Эдрианом Броуди в роли уцелевшего во время Холокоста венгерского еврея. Герой талантливый архитектор, после войны он перебирается в США, пытается начать новую жизнь и создать по заказу богатого клиента (Гай Пирс) нечто, что в итоге станет памятником всему XX веку. Корбет сначала приобрел известность как актер, он снимался в «Забавных играх» Михаэля Ханеке и в «Меланхолии» Ларса фон Триера. «Бруталист» его третий режиссерский опыт, и открыла его когда-то именно Венеция. В 2015 его режиссерский дебют «Детство лидера» о зарождении идей фашизма стал тут сенсацией и выиграл второй фестивальный конкурс «Горизонты». В 2018 году «Вокс Люкс» с Натали Портман уже участвовал в основном конкурсе.