Вооруженные силы Украины испытывают проблемы, поэтому применяют химоружие, рассказал НСН политолог, военный эксперт, бывший в комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

При ударах по Белгородской области якобы применяются боеприпасы с неизвестным химическим веществом, которое оказывает дополнительное токсическое воздействие на пострадавших. Об этом журналистам заявила депутат областной думы и главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша. Никулин не удивился таким новостям.