«Террористы»: ВСУ обвинили в использовании химического оружия в Белгороде
Украинская армия постоянно применяет запрещенные виды боеприпасов против российских городов, заявил НСН Игорь Никулин.
Вооруженные силы Украины испытывают проблемы, поэтому применяют химоружие, рассказал НСН политолог, военный эксперт, бывший в комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
При ударах по Белгородской области якобы применяются боеприпасы с неизвестным химическим веществом, которое оказывает дополнительное токсическое воздействие на пострадавших. Об этом журналистам заявила депутат областной думы и главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша. Никулин не удивился таким новостям.
«Сообщений об использовании химического оружия было немало, в том числе и на Донбассе. Террористы есть террористы. Как только ситуация на поле боя становится для них плачевнее, они начинают его использовать. Ничего нового здесь нет. Международная общественность закрывает на это глаза. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно напомнил, что все обвинения против России, даже беспочвенные, должны восприниматься как истина в последней инстанции. Так что все наши возмущения будут похожи на глас вопиющего в пустыне. Зеркальных мер мы принимать не будем, мы просто фиксируем все такие атаки в надежде, что когда-нибудь удастся привлечь к ответственности преступников. А прекратить такие обстрелы можно только одним способом. Нигде в мире не удалось победить терроризм без ликвидации главарей. Это общемировая практика», — отметил он.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович объяснил НСН, какие боеприпасы США перестали поставлять Украине.
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