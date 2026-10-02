Минобрнауки рассказало о самых взрослых студентах вузов
В вузах, подведомственных Минобрнауки, сейчас обучается более 150 человек в возрасте 60 лет и старше. Самым пожилым студентам 74-75 лет. Об этом рассказал «АиФ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Иркутском госуниверситете на втором курсе учится 74-летний Виктор Попов. Получает педагогическое образование в сфере физики и астрономии. В Тольяттинском государственном (ТГУ) заканчивает магистратуру 75-летний Михаил Ефремов. В мае 2027 года возьмет диплом по направлению «Юриспруденция». У него уже есть два высших, а в области права трудится 26 лет.
Всего в ТГУ обучаются 30 человек старше 60 лет, в том числе 70 и 72 лет.
В Донецком национальном университете экономики и торговли на четвертом курсе направления «Управление персоналом» обучается 73-летняя пенсионерка, еще одна 64-летняя — на пятом курсе. В магистратуру Астраханского государственного университета поступили две первокурсницы — 77 и 72 лет, в Сыктывкарском ординатуру проходит 72-летний слушатель, а в Вологодском — 71-летний студент.
В топ-10 вузов по числу обучающихся «60+» вошли Тольяттинский, Мариупольский, Астраханский, Кемеровский, Тульский, Псковский, Мурманский, Алтайский и Уральский университеты, а также Поволжский государственный технологический университет.
В Минобрнауки объяснили, что возрастных ограничений для получения высшего образования по гражданским специальностям в стране нет. Исключение составляют военные образовательные учреждения.
Недавно писали, что в РФ сократили список олимпиад, дававших преимущество при поступлении в вузы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Онищенко исключил распространение чумы в России
- Путин назвал главную целью учений «Центр 2026» и «Взаимодействие 2026»
- Жителям Подмосковья рассказали, как себя вести во время «бельчатопада»
- Более 560 учебных заведений во Франции закрыли из-за протестов
- Психолог раскрыла, когда дружба с руководителем может стать проблемой
- Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона о европейской экономике
- Минобрнауки предложило принимать участников СВО на платное обучение вне лимитов
- Германия начала приватизацию экс-подразделения «Газпрома»
- ГМИИ имени Пушкина поддержит культурную программу в малых населенных пунктах
- Технолог объяснила, почему мед лучше класть в негорячий чай