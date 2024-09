«Секс вернулся»: Венецианский кинофестиваль озарили откровенная Николь Кидман и яркая Леди Гага

Это фильм о том, как в психиатрической лечебнице Аркхэм встретились и полюбили друг друга Джокер/Артур Флек и Харли Квин, и что из этого вышло. В нем столько музыки (интерпретации знаменитых хитов, от For Once in My Life Стиви Уандера до To love Somebody Bee Gees), что его можно считать мюзиклом. А Леди Гага снова поражает актерским талантом и способностью заполнять собою все пространство фильма, отодвигая остальных на задний план. Но поклонникам комиксов скорее всего он не понравится. Тем, кто знаком с литературной историей Джокера, покажется странным, что высшее зло, бурлящее в этом персонаже, снова пытаются объяснить причинами социального характера, а уж финал фанатов комиксов вообще может привести в бешенство.

СТАТИЧНАЯ ДЖОЛИ

Также Венецию посетили Джордж Клуни, Брэд Питт и Анджелина Джоли. Джоли сыграла роль оперной дивы Марии Каллас в «Марии» Пабло Ларраина, третьей части трилогии чилийского режиссера о женщинах-иконах XX века. Первые две - «Джеки» с Натали Портман о Жаклин Кеннеди Онассис и «Спенсер» с Кристен Стюарт о принцессе Диане, и обе актрисы были номинированы на Оскар за эти роли. Не просто номинацию, но и саму статуэтку уже прочат и Джоли. Это история последних дней жизни Каллас, проведенных ею в Париже в попытках вернуть утраченный голос и в воспоминаниях о бывшем любовнике Аристотеле Онассисе, которого она так и не сумела разлюбить. Фильм очень статичен, переполнен дизайнерской одеждой и мебелью, в ущерб сценарию. Но Джоли тут на своем месте — режиссер словно выбрал одну таблоидную сенсацию на роль другой. В биографии женщин есть пересечения (например, расстройство пищевого поведения), ну и если в Голливуде в наше время есть дива, то это именно Джоли. Может быть это не лучший фильм трилогии, но определенно самый удачный в смысле каста.

«ВОЛКИ» ДЛЯ РОССИЯН

Питт и Клуни представляли вне конкурса комедийный боевик «Одинокие волки» Джона Уоттса о двух «решалах», которых обычно нанимают зачищать места преступлений. Они успешны в своем бизнесе, но на этот раз их вызвали на одно и то же дело, столкнули лбами, и теперь они доказывают друг другу, кто из них круче. Это определенно радостное кино для самих актеров, давних друзей, получающих от совместной работы нескрываемое удовольствие. Но одновременно порой кажется пародией на романтический боевик «Мистер и Миссис Смит» Дага Лаймана. Дошло даже до некоторых прямых цитат. Например, персонажи Питта и Клуни выясняют отношения в танце, а также, разоблачив друг друга, предаются сладким воспоминаниям, кто какое известное место преступления зачищал.