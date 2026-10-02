Германия начала приватизацию экс-подразделения «Газпрома»

Ранее предприятие работало как Gazprom Germania. Министерство экономики ФРГ начало отбор юридических консультантов для сделки, а инвестиционные банки подают заявки на участие.



Известно, что стоимость попавшего под приватизацию экс-подразделения «Газпрома» оценивается примерно в 6 млрд евро.



Недавно вице-премьер Александр Новак назвал основной источник роста экономики России. Прежде всего, речь идет о внутреннем спросе.

