Технолог объяснила, почему мед лучше класть в негорячий чай
Мёд для пользы организма нельзя добавлять в горячие чай или воду, поскольку из-за высокой температуры разрушается значительная часть нужных веществ. Подробности в комментарии Life.ru раскрыла пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович.
При этом специалист подчеркнула, что при потере полезных составляющих мёд всё же не приобретает особо вредные свойства, как это иногда утверждается. Для образования вредного оксиметилфурфурола нужны длительное нагревание и более высокая температура в течение некоторого времени.
Эксперт также уточнила полезную для человека норму потребления мёда – в среднем, одна чайная ложка в день, максимум - две. «Всё, что больше — это уже бессмысленная история», — отметила пищевой технолог. При превышении нормы появляются также лишние сахара.
Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как бюрократия толкает российских производителей мёда в тень.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путину показали реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5»
- Онищенко исключил распространение чумы в России
- Путин назвал главную целью учений «Центр 2026» и «Взаимодействие 2026»
- Жителям Подмосковья рассказали, как себя вести во время «бельчатопада»
- Более 560 учебных заведений во Франции закрыли из-за протестов
- Психолог раскрыла, когда дружба с руководителем может стать проблемой
- Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона о европейской экономике
- Минобрнауки предложило принимать участников СВО на платное обучение вне лимитов
- Германия начала приватизацию экс-подразделения «Газпрома»
- ГМИИ имени Пушкина поддержит культурную программу в малых населенных пунктах