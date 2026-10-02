Технолог объяснила, почему мед лучше класть в негорячий чай

Мёд для пользы организма нельзя добавлять в горячие чай или воду, поскольку из-за высокой температуры разрушается значительная часть нужных веществ. Подробности в комментарии Life.ru раскрыла пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович.

При этом специалист подчеркнула, что при потере полезных составляющих мёд всё же не приобретает особо вредные свойства, как это иногда утверждается. Для образования вредного оксиметилфурфурола нужны длительное нагревание и более высокая температура в течение некоторого времени.