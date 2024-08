The Beatles, Берроуз и Каллас: Венецианский кинофестиваль стартует с мощной программой

Заявленный вне конкурса британский документальный проект «С глазу на глаз»/ «One to One» исследует музыкальный, персональный, общественный и политический мир Джона Леннона и Йоко Оно во времена их жизни в Нью-Йорке, историю их активизма в период больших социальных потрясений и испытаний. Действие происходит в 1972 году, в центре фильма — благотворительный концерт One to One для детей с особыми потребностями, единственный полноценный концерт Леннона между последним выступлением с The Beatles в 1966 году и его гибелью. Посмертный альбом музыканта Life in New York City основан именно на этом выступлении. В новом проекте в кадре обещано множество ранее не публиковавшихся архивов, включая домашние съемки, сделанные Джоном и Йоко, а также восстановленные кадры с выступления с ремиксованным звуком, над которым работал Шон Оно Леннон.