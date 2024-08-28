The Beatles, Берроуз и Каллас: Венецианский кинофестиваль стартует с мощной программой
28 августа открывается Венецианский международный кинофестиваль, один из самых известных, старейший из самых уважаемых, место, где все чаще неофициально стартует оскаровская гонка. На сей раз громких премьер также хватает. А еще тут покажут кино, претендующее на звание главной музыкальной премьеры года. Подробности - у спецкора НСН Марины Латышевой.
Заявленный вне конкурса британский документальный проект «С глазу на глаз»/ «One to One» исследует музыкальный, персональный, общественный и политический мир Джона Леннона и Йоко Оно во времена их жизни в Нью-Йорке, историю их активизма в период больших социальных потрясений и испытаний. Действие происходит в 1972 году, в центре фильма — благотворительный концерт One to One для детей с особыми потребностями, единственный полноценный концерт Леннона между последним выступлением с The Beatles в 1966 году и его гибелью. Посмертный альбом музыканта Life in New York City основан именно на этом выступлении. В новом проекте в кадре обещано множество ранее не публиковавшихся архивов, включая домашние съемки, сделанные Джоном и Йоко, а также восстановленные кадры с выступления с ремиксованным звуком, над которым работал Шон Оно Леннон.
Программа фестиваля в этом году сильная. Например, в конкурсе также покажут первый англоязычный полный метр Педро Альмодовара «Соседняя комната» / «The Room Next Door» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур, драму Луки Гуаданьино «Квир» / «Queer» об Уильяме Берроузе с Дэниелом Крейгом в главной роли, «Марию» / «Maria» Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас. Откроет Мостру внеконкурсная премьера нового фильма Тима Бертона, который поклонники режиссера ждали с середины 90-х годов прошлого века. Это «Битлджус Битлджус» / «Beetlejuice Beetlejuice», сиквел его дебюта, комедийного ужастика о сложных отношениях людей и нечистой силы в штате Коннектикут.
Вне конкурса мир с интересом ждет комедийный боевик «Одинокие волки» / «Wolfs» Джона Уоттса, где впервые со времен «После прочтения сжечь» встречаются в кадре Джордж Клуни и Брэд Питт. Они играют двух чистильщиков, по заказу заметающих следы на местах преступлений, одиночек, вызванных на одно и то же задание и вынужденных делить поляну. В программе сериалов анонсирован «Дисклеймер» / «Disclaimer» Альфонсо Куарона с Кейт Бланшетт в роли знаменитой журналистки, чьи тайны неожиданно вскрываются и грозят разрушить ее благополучный мир. Кстати, если судьба большинства участников фестиваля в российском прокате пока неизвестна, то с «Дисклеймером» все проще, сериал появится на Apple TV+ уже в октябре.
81-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября. В его программах покажут 83 полнометражных фильма, 17 короткометражек и пять сериалов, не считая ретроспективных программ и двух параллельных секций. 12 фильмов основной программы сняты дебютантами. Шестеро режиссеров из тех, чьи фильмы покажут на фестивале — лауреаты премии «Оскар», пятеро уже когда-то получали главную награду Венеции «Золотого Льва», еще четверо были удостоены почетных «Львов» за жизненные достижения. Как распределятся награды в этом году, станет известно на торжественной церемонии закрытия, где о своем решении объявит международное жюри под председательством французской кинозвезды Изабель Юппер.
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