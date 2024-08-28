The Beatles, Берроуз и Каллас: Венецианский кинофестиваль стартует с мощной программой

Программа фестиваля в этом году сильная. Например, в конкурсе также покажут первый англоязычный полный метр Педро Альмодовара «Соседняя комната» / «The Room Next Door» с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур, драму Луки Гуаданьино «Квир» / «Queer» об Уильяме Берроузе с Дэниелом Крейгом в главной роли, «Марию» / «Maria» Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас. Откроет Мостру внеконкурсная премьера нового фильма Тима Бертона, который поклонники режиссера ждали с середины 90-х годов прошлого века. Это «Битлджус Битлджус» / «Beetlejuice Beetlejuice», сиквел его дебюта, комедийного ужастика о сложных отношениях людей и нечистой силы в штате Коннектикут.

Вне конкурса мир с интересом ждет комедийный боевик «Одинокие волки» / «Wolfs» Джона Уоттса, где впервые со времен «После прочтения сжечь» встречаются в кадре Джордж Клуни и Брэд Питт. Они играют двух чистильщиков, по заказу заметающих следы на местах преступлений, одиночек, вызванных на одно и то же задание и вынужденных делить поляну. В программе сериалов анонсирован «Дисклеймер» / «Disclaimer» Альфонсо Куарона с Кейт Бланшетт в роли знаменитой журналистки, чьи тайны неожиданно вскрываются и грозят разрушить ее благополучный мир. Кстати, если судьба большинства участников фестиваля в российском прокате пока неизвестна, то с «Дисклеймером» все проще, сериал появится на Apple TV+ уже в октябре.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября. В его программах покажут 83 полнометражных фильма, 17 короткометражек и пять сериалов, не считая ретроспективных программ и двух параллельных секций. 12 фильмов основной программы сняты дебютантами. Шестеро режиссеров из тех, чьи фильмы покажут на фестивале — лауреаты премии «Оскар», пятеро уже когда-то получали главную награду Венеции «Золотого Льва», еще четверо были удостоены почетных «Львов» за жизненные достижения. Как распределятся награды в этом году, станет известно на торжественной церемонии закрытия, где о своем решении объявит международное жюри под председательством французской кинозвезды Изабель Юппер.

