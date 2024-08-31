Эротический триллер «Плохая девочка» удостоился 7-минутных оваций в Венеции

Эротический триллер «Плохая девочка» («Babygirl») удостоился семиминутных оваций на Венецианском кинофестивале, передает Deadline.

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Главную роль в фильме исполнила Николь Кидман. В съемках также принимали участие Харрис Дикинсон, Софи Уайлд. Режиссером и сценаристом стала Халина Рейн.

Кинолента повествует о романе влиятельной бизнесвумен и ее молодого стажера.

Говоря о кинофестивале в Венеции, режиссер Александр Сокуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сильная программа кинофестиваля связана с европейскими страхами.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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