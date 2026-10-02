ГМИИ имени Пушкина поддержит культурную программу в малых населенных пунктах
Культурная образовательная программа будет представлена в малых населенных пунктах России. Организаторами выступят церковный «Ключи», который готовит старшеклассников к сдаче Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена, совместно с Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Такие планы раскрыл ТАСС руководитель проекта, глава социального отдела Московской епархии, председатель Синодального отдела по благотворительности протоирей Михаил Потокин. По его словам, школьники-участники будут готовить различные проекты культурной направленности – например, гид по городу, музейную брошюру, интервью.
Сотрудничество с Пушкинским музеем будет расширенным, за счёт взаимодействия с региональными культурными проектами и местными музеями. Проект пройдет апробацию в Ивановской области. К нему подключат города Шуя, Юрьевец, Родники и Кинешму. Представители ГМИИ им. А.С. Пушкина будут содействовать в организации исследовательской и проектной деятельности ребят.
Ранее экс-директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», из-за чего в России возникла нехватка реставраторов.
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