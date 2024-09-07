Главного приза Венецианского кинофестиваля удостоен режиссер Педро Альмодовар

Испанский кинорежиссер Альмодовар удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка» — за фильм «Комната по соседству».

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Кинолента стала первой работой режиссера на английском языке. Картина рассказывает историю отношений двух давних подруг, одна из которых умирает от рака. Фильм удостоился 18-минутных оваций.

Главные роли в ней исполнили актрисы Джулианна Мур и Тильда Суинтон.

Говоря о кинофестивале в Венеции, режиссер Александр Сокуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сильная программа кинофестиваля связана с европейскими страхами.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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