Войска завершили основной этап учений «Центр-2026» разгромом противника
Завершение основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» ознаменовалось освобождением населенного пункта и полным разгромом условного противника в ходе его отступления коалиционной группировкой войск. Об этом отчиталось министерство обороны в специальном заявлении.
В манёврах, помимо российских подразделений приняли участие представители вооруженных сил ещё шести стран - Белоруссии, Китая, Киргизии, Таджикистана, Монголии и Пакистана. Кроме того, были задействованы воинские контингенты коллективных сил оперативного реагирования Договора о коллективной безопасности.
Учения развернулись на полигоне Чебаркульский Челябинской области. Там подразделения Народно-освободительной армии Китая, в частности, довершили разгром противника, обеспечили прикрытие флангов и ввод в боевые действия штурмовых групп российских мотострелковых и танковых частей.
Совокупное количество войск на полигоне превысило шесть тысяч военнослужащих, от России было представлено 4600 человек. Президент России Владимир Путин лично наблюдал за стратегическим командно-штабным учением на полигоне Чебаркульский.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности задачи учений выполняются на 11 полигонах, а также в акватории Каспийского моря. В манёврах принимают участие более 47 тысяч военных. Непосредственно на полигоне Чебаркульский задействовано до 700 единиц техники, свыше 600 беспилотных летательных аппаратов и более 60 роботизированных систем.
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