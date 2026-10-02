Войска завершили основной этап учений «Центр-2026» разгромом противника

Учения развернулись на полигоне Чебаркульский Челябинской области. Там подразделения Народно-освободительной армии Китая, в частности, довершили разгром противника, обеспечили прикрытие флангов и ввод в боевые действия штурмовых групп российских мотострелковых и танковых частей.

Совокупное количество войск на полигоне превысило шесть тысяч военнослужащих, от России было представлено 4600 человек. Президент России Владимир Путин лично наблюдал за стратегическим командно-штабным учением на полигоне Чебаркульский.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности задачи учений выполняются на 11 полигонах, а также в акватории Каспийского моря. В манёврах принимают участие более 47 тысяч военных. Непосредственно на полигоне Чебаркульский задействовано до 700 единиц техники, свыше 600 беспилотных летательных аппаратов и более 60 роботизированных систем.

