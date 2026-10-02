СМИ назвали семь профессий после колледжа, которые кормят лучше модного диплома
2 октября в России отмечают День среднего профессионального образования. Life собрал семь направлений, где диплом колледжа кормит лучше модной корочки без работы.
Сварщики давно входят в число самых высокооплачиваемых рабочих в стране. Опытный мастер с допусками может рассчитывать на серьезные деньги: варить нужно трубопроводы, мосты, корабли, каркасы домов и заводские цеха. Новичок начинает с простых швов, но хороший специалист быстро становится на вес золота.
Отделочники — маляры и штукатуры — держатся среди самых денежных рабочих профессий. Ремонт в России не заканчивается, поэтому хороший мастер расписан на месяцы вперед. Многие уходят в самостоятельное плавание и собирают свою бригаду. Электромонтажники тоже востребованы. Новые дома, заводы, склады и торговые центры растут по всей стране. В каждом нужно протянуть километры кабеля, собрать щиты и подключить оборудование.
Машинист — понятие широкое: так называют тех, кто водит поезд, управляет краном или экскаватором. Монтажники собирают металлоконструкции, вентиляцию и оборудование на стройках и заводах. Вакансий для обеих профессий десятки тысяч. Спрос, по прогнозам аналитиков, не уменьшится. Работа тяжелая, нередко вахтовая, зато и деньги соответствующие. Автомеханики также стабильно востребованы. Машин меньше не становится, а хорошие сервисы переманивают опытных мастеров друг у друга.
Токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ зарабатывают достойно, а на крупных заводах получают соцпакет. При этом оператор пишет или правит программу, а станок вытачивает деталь с точностью до сотых долей миллиметра. Кадровый голод на заводах экономисты называют одним из самых серьезных.
Медколледж остается одним из самых надежных билетов во взрослую жизнь. Среднего медперсонала в стране не хватает много лет, и, по данным Росстата, медиков среднего звена сейчас меньше, чем когда-либо с начала 1960-х. Медсестры, фельдшеры и акушерки нужны от сельской амбулатории до частной клиники. Зарплаты зависят от региона, зато работа найдется в любом городе.
Недавно Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства.
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