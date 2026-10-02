Минобрнауки предложило принимать участников СВО на платное обучение вне лимитов

Военнослужащих и их близких будут брать вне зависимости от лимитов при поступлении на специальности, по которым законодательство об образовании регулирует объем платного приема.



Гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от таких ограничений. Профильный документ разместили для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Ранее СМИ назвали семь профессий после колледжа, которые кормят лучше модного диплома.

