Минобрнауки предложило принимать участников СВО на платное обучение вне лимитов

Минобрнауки РФ предложило принимать участников спецоперации и их детей в вузы на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Военнослужащих и их близких будут брать вне зависимости от лимитов при поступлении на специальности, по которым законодательство об образовании регулирует объем платного приема.

Гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от таких ограничений. Профильный документ разместили для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеОбразование

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