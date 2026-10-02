Захарова с иронией отреагировала на слова Макрона о европейской экономике
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова президента Франции Эммануэля Макрона о потере Европой дешевого российского газа и китайского рынка. Реакцией поделилась в своем телеграм-канале.
По словам Захаровой, Макрон говорил, что ключевым фактором европейской конкурентоспособности было очень дешевое голубое топливо из России, но это закончилось в 2022 году. Основным же экспортным рынком считался Китай. И это тоже закончилось. Сейчас между ним и ЕС торговый дефицит, потери составляют около 1 млрд евро в день.
При этом еще два года назад ряд стран, в том числе Германия, оставались чистыми экспортерами в КНР, но теперь это в прошлом, приводит мысли французского лидера представитель МИД РФ.
Захарова прокомментировала эти слова цитатой: «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европу «пожирают» заживо изнутри.
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