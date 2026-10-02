По словам Захаровой, Макрон говорил, что ключевым фактором европейской конкурентоспособности было очень дешевое голубое топливо из России, но это закончилось в 2022 году. Основным же экспортным рынком считался Китай. И это тоже закончилось. Сейчас между ним и ЕС торговый дефицит, потери составляют около 1 млрд евро в день.



При этом еще два года назад ряд стран, в том числе Германия, оставались чистыми экспортерами в КНР, но теперь это в прошлом, приводит мысли французского лидера представитель МИД РФ.



Захарова прокомментировала эти слова цитатой: «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать».



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европу «пожирают» заживо изнутри.

