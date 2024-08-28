Деньги, трэш и Голливуд: Сокуров и Герман о секретах кинофестиваля в Венеции

Сильная программа Венецианского кинофестиваля связана с европейскими страхами, предположил в интервью НСН режиссер Александр Сокуров, а его коллега Алексей Герман-младший назвал этот форум менее политизированным, чем Канны и Берлин.

81-й Венецианский международный кинофестиваль откроется вечером 28 августа премьерой картины Тима Бёртона «Битлджус Битлджус». В его программу также вошли фильмы«Джокер-2: Безумие для двоих» с Леди Гагой и Хоакином Фениксом, «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас, «Плохая девчонка» с Николь Кидман, «Комната по соседству» Педро Альмодовара и другие картины со звездами Голливуда. Однако Сокуров, услышав эти имена, заговорил про мусорную корзину.