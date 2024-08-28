Деньги, трэш и Голливуд: Сокуров и Герман о секретах кинофестиваля в Венеции
Александр Сокуров в эфире НСН похвалил Мерил Стрип, отправив в «мусорную корзину» Тима Бёртона и Педро Альмодовара, а Алексей Герман рассказал о своем участии в честном венецианском жюри.
Сильная программа Венецианского кинофестиваля связана с европейскими страхами, предположил в интервью НСН режиссер Александр Сокуров, а его коллега Алексей Герман-младший назвал этот форум менее политизированным, чем Канны и Берлин.
81-й Венецианский международный кинофестиваль откроется вечером 28 августа премьерой картины Тима Бёртона «Битлджус Битлджус». В его программу также вошли фильмы«Джокер-2: Безумие для двоих» с Леди Гагой и Хоакином Фениксом, «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас, «Плохая девчонка» с Николь Кидман, «Комната по соседству» Педро Альмодовара и другие картины со звездами Голливуда. Однако Сокуров, услышав эти имена, заговорил про мусорную корзину.
«Кино – как мусорная корзина, каждый год много чего собирается, а реально больших кинематографических имен – надо еще подыскать, есть ли они на самом деле, как это было в 1970-е! Сейчас деструктивное время, когда фундаментальное большое искусство смято и его затоптали. Из сегодняшних режиссеров мне интересны Виктор Косаковский и Кирилл Серебренников, хоть его последние фильмы я и не видел. Из актерских имен отмечу американскую актрису Мерил Стрип. Если она где-то снимается, это надо ждать и смотреть, а все остальное превращается в болото», - посетовал Сокуров.
При этом он выдвинул конспирологическую теорию появления такой мощной программы кинофестиваля в Венеции.
«Я думаю, что это случайно. Сегодня очень трудно собрать программу международного фестиваля, в этом всегда очень большая случайность, поэтому нельзя сказать, что это закономерность, которая вывела Венецианский фестиваль на такую высокую позицию. В следующем году там может быть совсем не так ярко. Возможно, идет вброс фильмов в Венецию, потому что все боятся, что это может быть чуть ли не последний фестиваль. Это чувствуется. Все ждут какого-то чрезвычайно тяжелого трэш-события», - немного напугал Сокуров.
Со своей стороны, Алексей Герман-младший назвал Венецианский фестиваль мощнейшим маркетинговым механизмом.
«Есть три крупнейших фестиваля – Канны, Берлин и Венеция, но они все разные. При этом Венецианский фестиваль считается наименее "политическим" из трех, во главе здесь Берлин, а Канны где-то в середине. Если взять события в мире кино, по большому счету на что-то влияют порядка семи фестивалей и "Оскар". Это не только соревнование, но и колоссальный маркетинговый инструмент. Успех на фестивале очень часто делает имя картине и режиссеру, создавая его путь. Абсолютно не случайно многие крупные голливудские проекты показывают на европейских фестивалях. Помимо престижа, это мощный инструмент продвижения фильма, фестиваль – это огромная многомиллионная машина», - подчеркнул Герман.
При этом он напомнил, что однажды был в жюри дебютов Венецианского фестиваля, участники которого голосовали тогда «абсолютно честно и без какого-либо давления».
Венецианский кинофестиваль-2024 пройдет на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября. В его программах покажут 83 полнометражных фильма, шесть из которых создали режиссеры, получавшие «Оскар». Жюри возглавит французская кинозвезда Изабель Юппер, отмечает «Радиоточка НСН».
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