«ОТЕЦ»

7 мая в прокате представят военную драму «Отец». Сюжет картины разворачивается во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Главный герой — сибирский охотник Гавриил Собинов — уходит на фронт, чтобы попытаться найти сына, пропавшего без вести. На передовой Собинов возглавит группу снайперов, чтобы научить молодых бойцов сражаться.

Режиссером выступил Павел Иванов, известный по сериалам «Тихая гавань» и «Вне конкуренции». Главную роль в картине исполнил Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»). Также в фильме снимались Никита Тарасов, Алина Дулова (второй сезон сериала «Дети перемен»), Татьяна Яковенко и другие.

Ранее фильм представили в рамках основного конкурса 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Лента пополнит число военных картин, которые можно посмотреть в кинотеатрах в преддверии 9 мая. Также на большом экране можно увидеть фильм «Ангелы Ладоги» о событиях блокадного Ленинграда с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым и Виктором Добронравовым и картину «Литвяк» о летчице Лидии Литвяк с Полиной Чернышовой.