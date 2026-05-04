Суд арестовал все активы основателя «Русагро» Мошковича
Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на движимое и недвижимое имущество основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает «Интерфакс».
Аналогичное решение принято в отношении имущества бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, которого вместе с Мошковичем обвиняют в мошенничестве.
Речь в том числе идёт о 100% акций «Русагро», которые оцениваются в сумму более 1, 174 млрд рублей, а также акциях ряда других компаний.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы не только Мошковича и Басова. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в качестве ответчиков по иску также указаны супруга основателя «Русагро» Наталья Быковская и экс-глава агрохолдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский.
