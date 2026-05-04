Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новую работу
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов в своём Telegram-канале заявил, что попросил пока не направлять его «на новый участок работы».
Он отметил, что Фёдору Щукину, который был назначен временно исполняющим обязанности руководителя республики, «потребуется время, чтобы вникнуть в дела».
«По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты», - написал Меликов.
Ранее председатель народного собрания (парламента) региона Заур Аскендеров заявил, что выборы главы Дагестана состоятся в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
