«Сейчас идет речь фактически о полноценном контроле за VPN-сервисами, 92% - это достаточно высокий уровень. При текущем уровне технических средств такой процент можно нарастить к 2030 году, но проблема в том, что это обойдется в сотни миллиардов рублей. На мой взгляд, сумма будет выше, чем 40 миллиардов за практически четыре года. Подобные цели требуют разнообразных технических решений и задач. Всегда можно что-то делать, но технологии развиваются, чем дальше – тем больше средств потребуется для борьбы с обходами блокировок», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что целесообразность таких трат вызывает вопросы.

«Надо понять целесообразность траты таких сумм. Так или иначе, на сто процентов закрыть подобные сервисы вряд ли получится. Надо понять еще, для чего мы это делаем, для кого мы закрываем VPN. Люди с достатком, например, даже при платном формате будут пользоваться этими сервисами, люди из регионов не будут, но они и так лояльно относятся к решениям властей. Я не очень понимаю цель этого мероприятия», - заключил собеседник НСН.

Сделать весь зарубежный трафик платным проще, чем блокировать отдельные сервисы при использовании VPN, цена может доходить до 60 долларов в месяц, заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

