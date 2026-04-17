Кинокритик Москвитин назвал главные фильмы ММКФ-2026
Помимо фильмов основного конкурса ММКФ в отдельной программе зрителей также ждут ужасы и триллеры из разных уголков мира, сказал НСН Егор Москвитин.
Среди сюрпризов программы 48-й Московского международного кинофестиваля (ММКФ) российские премьеры, картина, возвращающая в золотой век кинематографа и даже проект, который зрителям ММКФ представят раньше, чем он выйдет на Netflix, заявил в беседе с НСН кинокритик, куратор программы ММКФ «Дикие ночи» Егор Москвитин.
В 2026 году ММКФ пройдет в Москве с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. Москвитин назвал фильмы, заслуживающие особого внимания.
«В основном конкурсе важными кажутся две картины. "Отец" - российская военная драма о мужчине, который вслед за сыном отправляется на Великую Отечественную войну. Он становится снайпером, невольно вступает в дуэль со снайпером с немецкой стороны, у которого тоже служит сын. Это напоминает знаменитый фильм "Враг у ворот" про борьбу снайперов в Сталинграде. Однако трагедия двух взрослых мужчин в фильме "Отец" осложняется тем, что каждый из них хочет спасения и возвращения домой своего ребенка. Это очень сильное кино. Среди иностранных картин выделил бы фильм "Анна Маньяни. Неизвестная история". Это драма про знаменитую актрису, которая в середине XX века была оскароносной звездой, в своей жизни испытывала много трагедий. Хорошее, интеллигентное кино, которое возвращает в золотой век кинематографа. Режиссер Моника Гуэрриторе сейчас восходящая звезда итальянского кино, так что рекомендую», - сказал он.
Программа «Дикие ночи», уточнил собеседник НСН, включает шесть картин, и среди них много жанрового и необычного кино.
«Хочется отметить мексиканский мультфильм под названием "Я Франкельда". Это история в духе Тима Бертона, Гильермо дель Торо про девочку призрака, которая пишет страшные истории. Во всем мире картина будет представлена стримингом Netflix, но мы покажем ее раньше. Также в программе хулиганский черно-комедийный французский триллер "Слив" - история человека, застрявшего в туалете ночного клуба. Есть стильное и современное, несмотря на то, что следует классическим сюжетам, японское произведение "Проклятие". Тут призраки, ужас, Япония, мифы, при этом события очень актуальны. Это своеобразный "Звонок", если бы его сняли в наши дни, во времена технологий. Любителям слэшеров, трешовых кровавых историй, советую американский фильм "Игрушка", в котором девочку похищают злодеи, чтобы она стала куклой в их доме, но она противостоит», - сообщил Москвитин.
Еще две картины, по его словам, выделяются общим посылом.
«Две картины сливаются в важное высказывание о том, что люди боятся вторжения в свое личное, священное, сакральное пространство. Одна из таких картин – американская страшилка "Кошка в мышеловке". История девушки, которую похищает негодяй, и она обретает сверхспособности, чтобы ему противостоять. Еще один фильм – канадская картина "Чужая". Это история девочки из Ирана, которая пытается освоиться в школе в Канаде в начале XXI века, но сталкивается с буллингом со стороны одноклассников, и обретает сверхспособности, чтобы им противостоять», - объяснил куратор программы «Дикие ночи».
Как добавил кинокритик, одна российская премьера ММКФ тоже могла бы удивить любителей фильмов ужасов.
«В программе "Русские премьеры" есть фильм, который тоже мог бы украсить секцию ужастиков. Это режиссерский дебют актрисы Алина Насибуллина под названием "Шурале" - фильм про сестру, которая возвращается в свою деревню, чтобы найти пропавшего брата и сталкивается со сверхъестественной силой. Очень выразительный дебют, сильный сценарий, к которому приложил руку участник Каннского кинофестиваля Игорь Поплаухин», - заявил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН отметил, что среди интересных фильмов программы ММКФ в 2026 году также можно выделить картину Антона Бильжо «Выготский» о советском психологе, основателе марксистской исследовательской традиции Льве Выготском. Главную роль в фильме исполнил Сергей Гилев.
Горячие новости
- Армия России освободила Зыбино
- Кинокритик Москвитин назвал главные фильмы ММКФ-2026
- Меняйло назвал возможную причину взрыва во Владикавказе
- Баста и Гуф выпустили новый совместный альбом
- Младенческая смертность впервые снизилась до абсолютного минимума в истории РФ
- Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор
- В РФ наличный денежный оборот в 2025 году снизился на 3,4%
- СМИ: Telegram заработал без VPN и прокси у ряда пользователей
- «Закроются многие»: Что ждет российский гостиничный бизнес в 2026 году
- Росавиация: Оснований для полного запрета на пауэрбанки в самолетах нет