В 2026 году ММКФ пройдет в Москве с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран. Москвитин назвал фильмы, заслуживающие особого внимания.

«В основном конкурсе важными кажутся две картины. "Отец" - российская военная драма о мужчине, который вслед за сыном отправляется на Великую Отечественную войну. Он становится снайпером, невольно вступает в дуэль со снайпером с немецкой стороны, у которого тоже служит сын. Это напоминает знаменитый фильм "Враг у ворот" про борьбу снайперов в Сталинграде. Однако трагедия двух взрослых мужчин в фильме "Отец" осложняется тем, что каждый из них хочет спасения и возвращения домой своего ребенка. Это очень сильное кино. Среди иностранных картин выделил бы фильм "Анна Маньяни. Неизвестная история". Это драма про знаменитую актрису, которая в середине XX века была оскароносной звездой, в своей жизни испытывала много трагедий. Хорошее, интеллигентное кино, которое возвращает в золотой век кинематографа. Режиссер Моника Гуэрриторе сейчас восходящая звезда итальянского кино, так что рекомендую», - сказал он.

Программа «Дикие ночи», уточнил собеседник НСН, включает шесть картин, и среди них много жанрового и необычного кино.

«Хочется отметить мексиканский мультфильм под названием "Я Франкельда". Это история в духе Тима Бертона, Гильермо дель Торо про девочку призрака, которая пишет страшные истории. Во всем мире картина будет представлена стримингом Netflix, но мы покажем ее раньше. Также в программе хулиганский черно-комедийный французский триллер "Слив" - история человека, застрявшего в туалете ночного клуба. Есть стильное и современное, несмотря на то, что следует классическим сюжетам, японское произведение "Проклятие". Тут призраки, ужас, Япония, мифы, при этом события очень актуальны. Это своеобразный "Звонок", если бы его сняли в наши дни, во времена технологий. Любителям слэшеров, трешовых кровавых историй, советую американский фильм "Игрушка", в котором девочку похищают злодеи, чтобы она стала куклой в их доме, но она противостоит», - сообщил Москвитин.