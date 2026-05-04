Вратарь Набоков объявил об уходе из ХК «Металлург»

По его словам, последней игрой за сталеваров для него стал матч против казанского «АК Барса» в рамках полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина.

«Металлург для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы», - написал вратарь в своём Telegram-канале.

Набоков вошёл в состав «Металлурга» в 2014 году. В 2025-м он подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», однако продолжил выступать за магнитогорскую команду на правах аренды.

Ранее «Ак Барс» выиграл серию плей-офф против «Металлурга» со счётом 4:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, пишут «Известия».

