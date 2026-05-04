Вратарь Набоков объявил об уходе из ХК «Металлург»
Голкипер хоккейного клуба «Металлург» Илья Набоков объявил об уходе из магнитогорского клуба. Об этом сообщает RT.
По его словам, последней игрой за сталеваров для него стал матч против казанского «АК Барса» в рамках полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина.
«Металлург для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы», - написал вратарь в своём Telegram-канале.
Набоков вошёл в состав «Металлурга» в 2014 году. В 2025-м он подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», однако продолжил выступать за магнитогорскую команду на правах аренды.
Ранее «Ак Барс» выиграл серию плей-офф против «Металлурга» со счётом 4:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, пишут «Известия».
Горячие новости
- Вратарь Набоков объявил об уходе из ХК «Металлург»
- Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новую работу
- Не из-за забоя скота: Почему в России дорожает говядина
- «КАМАЗ» протаранил 14 автомобилей на МКАД
- Экс-начальник Войск РХБЗ Петров умер в возрасте 87 лет
- Пропуск на «Госуслугах»: Кому разрешат собирать краснокнижные грибы
- Кусков заявил, что на блокировку 92% VPN уйдут сотни миллиардов рублей
- Триллер, «Богатыри» и Джексон: На что пойти в кино в мае
- Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- ПФК ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера