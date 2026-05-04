Экс-начальник Войск РХБЗ Петров умер в возрасте 87 лет
Последний командующий войск химзащиты СССР и первый начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Станислав Петров умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».
Руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин отметил, что похороны военачальника «предположительно состоятся восьмого мая».
Как пишет RT, Петров, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, скончался после тяжёлой болезни.
Ранее экс-главнокомандующий Военно-морским флотом России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
