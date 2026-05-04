«Цены на говядину никаким образом не связаны с трагической ситуацией в Новосибирской области или в других областях. Конечно, там были забиты десятки тысяч животных, однако, во-первых, говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет там на местные рынки. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Она бьет рекорд за рекордом. Это дорогое мясо. И в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Ну и, конечно, у нас сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке, у нас меньше ее производится, у нас идет сокращение поголовья скота. Это неприбыльный бизнес. И поэтому я понимаю граждан, которые привыкли к более низким ценам. Но в мире это мясо считается премиальным. России мы потребляем примерно 14 килограмм говядины на человека в год. Для сравнения, в Восточной Европе - 10, в мире в среднем - 8,7. Поэтому говядина у нас все-таки более доступна, чем во многих других странах», - рассказал он.

Ранее Минсельхоз США предположил, что массовые случаи изъятия и убоя скота в регионах, что привело к протестам фермеров, которые лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны с эпидемией ящура. Тогда заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН допустил, что вспышки заболевания крупного рогатого скота в регионах РФ действительно могут быть вызваны ящуром, однако усомнился, что причиной мог стать зараженный немецкий корм.

