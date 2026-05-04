Не из-за забоя скота: Почему в России дорожает говядина
Сергей Юшин раскрыл НСН, что во всем мире говядина считается премиальным мясом и бьет «рекорд за рекордом» по цене, однако в РФ она все еще наиболее доступна.
Забой скота в регионах России из-за вспышки ящура никак не связан с ростом цен на говядину, рассказал НСН глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Жители России жалуются на подорожавшую говядину. Так, дороже всего это мясо можно купить в Таганроге - здесь говядина продаётся по 747 рублей за килограмм, пишет «АиФ». Юшин раскрыл, что во всем мире говядина считается дорогим и деликатесным мясом, тогда как в России ее всегда не очень ценили.
«Цены на говядину никаким образом не связаны с трагической ситуацией в Новосибирской области или в других областях. Конечно, там были забиты десятки тысяч животных, однако, во-первых, говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет там на местные рынки. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Она бьет рекорд за рекордом. Это дорогое мясо. И в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Ну и, конечно, у нас сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке, у нас меньше ее производится, у нас идет сокращение поголовья скота. Это неприбыльный бизнес. И поэтому я понимаю граждан, которые привыкли к более низким ценам. Но в мире это мясо считается премиальным. России мы потребляем примерно 14 килограмм говядины на человека в год. Для сравнения, в Восточной Европе - 10, в мире в среднем - 8,7. Поэтому говядина у нас все-таки более доступна, чем во многих других странах», - рассказал он.
Ранее Минсельхоз США предположил, что массовые случаи изъятия и убоя скота в регионах, что привело к протестам фермеров, которые лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны с эпидемией ящура. Тогда заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с НСН допустил, что вспышки заболевания крупного рогатого скота в регионах РФ действительно могут быть вызваны ящуром, однако усомнился, что причиной мог стать зараженный немецкий корм.
Горячие новости
- Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новую работу
- Не из-за забоя скота: Почему в России дорожает говядина
- «КАМАЗ» протаранил 14 автомобилей на МКАД
- Экс-начальник Войск РХБЗ Петров умер в возрасте 87 лет
- Пропуск на «Госуслугах»: Кому разрешат собирать краснокнижные грибы
- Кусков заявил, что на блокировку 92% VPN уйдут сотни миллиардов рублей
- Триллер, «Богатыри» и Джексон: На что пойти в кино в мае
- Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- ПФК ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера
- Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков