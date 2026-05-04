«КАМАЗ» протаранил 14 автомобилей на МКАД
4 мая 202615:30
Алексей Филимонов
Грузовик «КАМАЗ» протаранил 14 автомобилей на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Об этом со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию сообщает RT.
Уточняется, что грузовой автомобиль врезался в машины, стоящие в пробке.
По данным департамента здравоохранения Москвы, в результате ДТП пострадали чемь человек. Из них четверо были госпитализированы, в их числе двое детей.
Ранее участница команды КВН «Утомлённые солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Вратарь Набоков объявил об уходе из ХК «Металлург»
- Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новую работу
- Не из-за забоя скота: Почему в России дорожает говядина
- «КАМАЗ» протаранил 14 автомобилей на МКАД
- Экс-начальник Войск РХБЗ Петров умер в возрасте 87 лет
- Пропуск на «Госуслугах»: Кому разрешат собирать краснокнижные грибы
- Кусков заявил, что на блокировку 92% VPN уйдут сотни миллиардов рублей
- Триллер, «Богатыри» и Джексон: На что пойти в кино в мае
- Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- ПФК ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера