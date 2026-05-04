Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Летевшие на Москву беспилотники были уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке БПЛА

Он уточнил, что были сбиты три БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в своём канале в «Максе».

Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО сбили более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа над восемью регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры