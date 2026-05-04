Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
4 мая 202614:51
Алексей Филимонов
Летевшие на Москву беспилотники были уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. Как пишет RT, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что были сбиты три БПЛА.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в своём канале в «Максе».
Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО сбили более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа над восемью регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
