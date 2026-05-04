Пропуск на «Госуслугах»: Кому разрешат собирать краснокнижные грибы
Виды краснокнижных грибов порой очень сложно отличить от тех, которым не грозит исчезновение, сказал НСН Максим Дьяков.
Выдавать пропуска на сбор краснокнижных грибов любителям «тихой охоты» абсурдно, однако есть ряд ситуаций, когда сбор, а то и ликвидация таких видов необходимы. Об этом НСН заявил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
Грибникам хотят выдавать «пропуск» в лес через «Госуслуги». Так, с 1 сентября 2027 года процедуру получения «пропуска» на сбор краснокнижных грибов и растений планируют перевести в онлайн-формат, сообщила «Парламентская газета». Подать пакет документов можно будет из дома, а решение о выдаче разрешения либо отказе в таковом вынесут в течение 15 рабочих дней. Дьяков заявил, что не видит необходимости в таком разрешении.
«Я не очень понимаю, зачем выдавать разрешения на сбор краснокнижных грибов. Это редкие грибы, которые нуждаются в охране. У нас есть законодательство, где прописано, что их категорически запрещено даже трогать. Это полный абсурд. Другой вопрос, что есть случаи, когда нужно собрать или ликвидировать краснокнижный вид растений или грибов. Например, экземпляр нужен для гербария, в целях охраны природы, чтобы их сохранить и размножить, а также при строительстве дорог, зданий, газопроводов и так далее. Но зачем это нужно обычному грибнику, я совершенно не понимаю», — сказал Дьяков.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, зачастую отличить краснокнижные виды грибов довольно сложно.
«Например, в Красной книге Подмосковья есть один из видов подберезовиков, чтобы его отличить, нужно его сорвать. Кто будет это контролировать, я не очень понимаю. Региональных Красных книг много, а профессиональных микологов мало. Так что закон все-таки нужен, но возникает вопрос, как он будет реализован в жизни. Сейчас, например, мы ничего не имеем права трогать в заповеднике. Даже если животное сбила машина, из него нельзя сделать чучело. Повторюсь, это проблема, которая требует серьезного законодательного регулирования», — подытожил он.
Ранее главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков заявил, что в России разрешен сбор грибов для личных нужд на землях лесного фонда, но в стране все же есть несколько ограничений, за нарушение которых предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Горячие новости
- Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новую работу
- Не из-за забоя скота: Почему в России дорожает говядина
- «КАМАЗ» протаранил 14 автомобилей на МКАД
- Экс-начальник Войск РХБЗ Петров умер в возрасте 87 лет
- Пропуск на «Госуслугах»: Кому разрешат собирать краснокнижные грибы
- Кусков заявил, что на блокировку 92% VPN уйдут сотни миллиардов рублей
- Триллер, «Богатыри» и Джексон: На что пойти в кино в мае
- Собянин заявил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
- ПФК ЦСКА уволил Челестини с поста главного тренера
- Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков