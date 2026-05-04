«Я не очень понимаю, зачем выдавать разрешения на сбор краснокнижных грибов. Это редкие грибы, которые нуждаются в охране. У нас есть законодательство, где прописано, что их категорически запрещено даже трогать. Это полный абсурд. Другой вопрос, что есть случаи, когда нужно собрать или ликвидировать краснокнижный вид растений или грибов. Например, экземпляр нужен для гербария, в целях охраны природы, чтобы их сохранить и размножить, а также при строительстве дорог, зданий, газопроводов и так далее. Но зачем это нужно обычному грибнику, я совершенно не понимаю», — сказал Дьяков.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, зачастую отличить краснокнижные виды грибов довольно сложно.

«Например, в Красной книге Подмосковья есть один из видов подберезовиков, чтобы его отличить, нужно его сорвать. Кто будет это контролировать, я не очень понимаю. Региональных Красных книг много, а профессиональных микологов мало. Так что закон все-таки нужен, но возникает вопрос, как он будет реализован в жизни. Сейчас, например, мы ничего не имеем права трогать в заповеднике. Даже если животное сбила машина, из него нельзя сделать чучело. Повторюсь, это проблема, которая требует серьезного законодательного регулирования», — подытожил он.

Ранее главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков заявил, что в России разрешен сбор грибов для личных нужд на землях лесного фонда, но в стране все же есть несколько ограничений, за нарушение которых предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

