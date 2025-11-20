От «Федотки» до «Карениной»: В каком возрасте читать Льва Толстого

Среди произведений Льва Толстого можно найти литературу, которая подходит для чтения даже в начальных классах школы, заявил НСН Александр Шолохов.

Перечитывая произведения Льва Толстого, можно раскрыть новые грани, заложенные в литературе, и найти полезные выводы для себя в любом возрасте, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

20 ноября исполнилось 115 лет со дня смерти писателя Льва Толстого. Многие произведения классика, включая роман-эпопею «Война и мир», включены в школьную программу по литературе. Как заметил Шолохов, у этого автора есть произведения для разного возраста.

«Рассказ "Федотка" можно читать в начальных классах. Роман "Воскресение" и тому подобные вещи – конечно, произведения для взрослого человека. Толстой создал огромную палитру произведений. Их, подобно любой другой большой литературе, можно и должно читать в разных возрастах. Если старшеклассники прочтут "Анну Каренину", а затем прочтут этот роман лет через 20, у них будут совершенно разные впечатления. Они будут обращать внимание на разные вещи и делать разные выводы, которые и в том, и в другом возрасте будут полезны», сказал он.

По итогу 2024 года Лев Толстой вошел в топ-10 самых издаваемых в России авторов наряду с Александром Пушкиным, Михаилов Булгаковым и Федором Достоевским, напоминает «Радиоточка НСН».

