От «Федотки» до «Карениной»: В каком возрасте читать Льва Толстого
Среди произведений Льва Толстого можно найти литературу, которая подходит для чтения даже в начальных классах школы, заявил НСН Александр Шолохов.
Перечитывая произведения Льва Толстого, можно раскрыть новые грани, заложенные в литературе, и найти полезные выводы для себя в любом возрасте, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
20 ноября исполнилось 115 лет со дня смерти писателя Льва Толстого. Многие произведения классика, включая роман-эпопею «Война и мир», включены в школьную программу по литературе. Как заметил Шолохов, у этого автора есть произведения для разного возраста.
«Рассказ "Федотка" можно читать в начальных классах. Роман "Воскресение" и тому подобные вещи – конечно, произведения для взрослого человека. Толстой создал огромную палитру произведений. Их, подобно любой другой большой литературе, можно и должно читать в разных возрастах. Если старшеклассники прочтут "Анну Каренину", а затем прочтут этот роман лет через 20, у них будут совершенно разные впечатления. Они будут обращать внимание на разные вещи и делать разные выводы, которые и в том, и в другом возрасте будут полезны», сказал он.
По итогу 2024 года Лев Толстой вошел в топ-10 самых издаваемых в России авторов наряду с Александром Пушкиным, Михаилов Булгаковым и Федором Достоевским, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ответка за паром? Почему в Стамбул не пустили круизный лайнер из России
- От «Федотки» до «Карениной»: В каком возрасте читать Льва Толстого
- Александру Кокорину предрекли повторение судьбы Михаила Ефремова
- Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями
- Россиянам объяснили, когда лучше присоединять отпуск к новогодним праздникам
- Нонна Гришаева развеяла стереотипы о кино и назвала любимых рокеров
- Генпрокуратура: Более 5,5 тысячи конфискованных автомобилей передали в зону СВО
- Политолог объяснил, почему Польша хочет выйти из Евросоюза
- Россиян призвали не врать при вызове скорой помощи
- ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-а коррупционного скандала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru