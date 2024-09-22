Важный «паук» и 60 героев: Фанатам раскрыли детали персонажей «Мстителей-5»

Детали сюжета создатели ленты пока не раскрыли. Но в СМИ уже появлялась информация о том, что в «Мстителях-5» зрители увидят большое количество персонажей, включая таких известных супергероев, как Тор, Локи и Халк. По сообщениям «The Hollywood Reporter», в новой ленте появится более 60 персонажей, что делает проект одним из самых масштабных в истории кинематографа.

Фильм «Мстители 5» под названием «Судный день» появится в прокате 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го. Отмечается, что обе ленты снимут братья Джо и Энтони Руссо. До этого они уже работали над четырьмя фильмами Marvel: «Капитан Америка» («Другая война» и «Противостояние») и «Мстители» («Война бесконечности» и «Финал»).

При этом в сентябре стало известно, что режиссер Дестин Дэниел Креттон снимет новую четвертую часть «Человека-паука». Ранее он работал над фильмами «Хижина» и «Стеклянный замок». По данным «The Hollywood Reporter», проект запустят в производство в начале 2025 года. Главную роль в ленте вновь исполнит британец Том Холланд. До этого он уже снимался в фильмах франшизы «Человек-паук» у Джона Уоттса. Продюсерами четвертой части фильма выступят глава Marvel Кевин Файги и экс-глава Sony Эми Паскаль.