Важный «паук» и 60 героев: Фанатам раскрыли детали персонажей «Мстителей-5»
Инсайдеры рассказали, что в новой части франшизы Человек-паук Тома Холланда будет иметь более важное значение, чем в лентах «Война бесконечности» и «Финал».
Раскрыты подробности про персонажей нового фильма по вселенной «Мстителей». СМИ сообщают, что значительная часть сюжета затронет Человека-паука. Сама пятая часть про супергероев по комиксам Marvel выйдет в 2026 году. Тем временем анимационный фильм про Человека-паука критики называют лучшей лентой, снятой по этой вселенной. Кстати, новую картину про данного супергероя начнут снимать уже в 2025 году.
БОЛЬШАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА И МАСШТАБНЫЕ «МСТИТЕЛИ»
Стало известно, что Человек-паук, роль которого исполнил Том Холланд, будет иметь важное значение в новом фильме «Мстители: Судный день». Инсайдер Даниэль Рихтман в своих социальных сетях сообщил, что у героя будет более масштабная роль, чем даже в «Войне бесконечности» и «Финале». При этом иных подробностей он пока не раскрыл.
Известно, что доктора Виктора Дума в новых «Мстителях» сыграет Роберт Дауни-младший.
«Новая маска — та же задача», - заявил актер изданию «The Hollywood Reporter».
До этого он исполнил роль Железного человека Тони Старка в фильмах Marvel. Персонаж станет главным антагонистом в новой ленте, передает издание «Чемпионат». В пятых «Мстителях» также сыграет голливудский актер Бенедикт Камбербэтч.
Детали сюжета создатели ленты пока не раскрыли. Но в СМИ уже появлялась информация о том, что в «Мстителях-5» зрители увидят большое количество персонажей, включая таких известных супергероев, как Тор, Локи и Халк. По сообщениям «The Hollywood Reporter», в новой ленте появится более 60 персонажей, что делает проект одним из самых масштабных в истории кинематографа.
Фильм «Мстители 5» под названием «Судный день» появится в прокате 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го. Отмечается, что обе ленты снимут братья Джо и Энтони Руссо. До этого они уже работали над четырьмя фильмами Marvel: «Капитан Америка» («Другая война» и «Противостояние») и «Мстители» («Война бесконечности» и «Финал»).
При этом в сентябре стало известно, что режиссер Дестин Дэниел Креттон снимет новую четвертую часть «Человека-паука». Ранее он работал над фильмами «Хижина» и «Стеклянный замок». По данным «The Hollywood Reporter», проект запустят в производство в начале 2025 года. Главную роль в ленте вновь исполнит британец Том Холланд. До этого он уже снимался в фильмах франшизы «Человек-паук» у Джона Уоттса. Продюсерами четвертой части фильма выступят глава Marvel Кевин Файги и экс-глава Sony Эми Паскаль.
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ПО MARVEL
Между тем, в августе критики назвали лучший фильм по комиксам Marvel. Издание «Business Insider» со ссылкой на «Rotten Tomatoes» сообщило, что им стал мультфильм «Человек-паук: Через вселенные». Согласно информации портала, составившего рейтинг, лента, главным героем которой является Майлз Моралес, получила 97%. При этом мультик в 2019 году был удостоен «Оскара», как лучший анимационный фильм.
Второе место в рейтинге с результатом 96% занял фильм «Черная пантера» с Чедвиком Боузманом в главной роли. При этом данная картина является единственной лентой Marvel, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
В ТОП-3 также попало продолжение истории Майлза Моралеса — мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», который вышел в 2023 году. Эта анимация набрала 95%.
При этом худшими лентами, когда-либо снятыми по мотивам Marvel, назвали «Фантастическую четверку» 2015-го года (9%), «Электру» (11%) и «Мадам Паутину» (11%).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американский композитор Алан Сильвестри напишет саундтрек к новым частям «Мстителей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное
- В Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа
- Борис Гребенщиков попал в больницу в Ницце
- Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленобласти
- «Шаляпин наших дней»: На дом, где родился Shaman, повесили памятную табличку
- Два человека ранены при обстреле остановки в Донецке
- В подмосковном Подольске загорелись торговые ряды
- Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу иноагента Макаревича
- Киев начал переговоры о поставках еще двух типов западных истребителей
- Глава Владимирской области: В регионе эвакуировали жителей двух районов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru