Появление нового КПП связано с участившимися ударами Вооруженных сил России. Парламентарий назвал этот шаг рискованным и заявил, что руководство соседней страны не ставит перед собой задачу скорейшего мирного завершения конфликта.

Чепа подчеркнул, что Киев совершенно не заботится о собственных гражданах и намерен продолжать боевые действия до последнего украинца. По мнению депутата, украинским властям очевидно не волнует будущее их государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

