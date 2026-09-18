В России высказались о рискованном поступке Киева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение украинских властей запустить новый контрольно-пропускной пункт на границе с Румынией. Об этом он рассказал в беседе с Лентой.ру.
Появление нового КПП связано с участившимися ударами Вооруженных сил России. Парламентарий назвал этот шаг рискованным и заявил, что руководство соседней страны не ставит перед собой задачу скорейшего мирного завершения конфликта.
Чепа подчеркнул, что Киев совершенно не заботится о собственных гражданах и намерен продолжать боевые действия до последнего украинца. По мнению депутата, украинским властям очевидно не волнует будущее их государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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