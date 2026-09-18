В России высказались о рискованном поступке Киева

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал решение украинских властей запустить новый контрольно-пропускной пункт на границе с Румынией. Об этом он рассказал в беседе с Лентой.ру.

СМИ: Украина попала в «идеальный шторм», из которого вряд ли выберется

Появление нового КПП связано с участившимися ударами Вооруженных сил России. Парламентарий назвал этот шаг рискованным и заявил, что руководство соседней страны не ставит перед собой задачу скорейшего мирного завершения конфликта.

Чепа подчеркнул, что Киев совершенно не заботится о собственных гражданах и намерен продолжать боевые действия до последнего украинца. По мнению депутата, украинским властям очевидно не волнует будущее их государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
ТЕГИ:Украина

Горячие новости

Все новости

партнеры