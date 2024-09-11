СМИ: Дестин Дэниел Креттон снимет нового «Человека-паука»
Режиссером четвертой части «Человека-паука» станет Дестин Дэниел Креттон, известный по фильмам «Хижина» и «Стеклянный замок», сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, проект будет запущен в производство в самом начале 2025 года.
Главную роль исполнит вновь британский актер Том Холланд. Прежде он снимался в фильмах франшизы «Человек-паук» у Джона Уоттса. Продюсировать эту часть будут глава Marvel Кевин Файги и экс-глава Sony Эми Паскаль.
Ранее «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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