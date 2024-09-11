СМИ: Дестин Дэниел Креттон снимет нового «Человека-паука»

Режиссером четвертой части «Человека-паука» станет Дестин Дэниел Креттон, известный по фильмам «Хижина» и «Стеклянный замок», сообщает The Hollywood Reporter.

Шнейдеров: Новый «Человек-паук» утер нос «Чемпиону Мира»

По данным издания, проект будет запущен в производство в самом начале 2025 года.

Главную роль исполнит вновь британский актер Том Холланд. Прежде он снимался в фильмах франшизы «Человек-паук» у Джона Уоттса. Продюсировать эту часть будут глава Marvel Кевин Файги и экс-глава Sony Эми Паскаль.

Ранее «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: YouTube
ТЕГИ:СъемкиФильмАктерРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры