Критики назвали лучший фильм по комиксам Marvel
Анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» признан самым лучшим проектом по комиксам Marvel. Об этом со ссылкой на Rotten Tomatoes сообщает Business Insider.
Портал, составивший специальный рейтинг, указал, что данная работа, главным героем которой является Майлз Моралес, получила 97%. При этом данный мультик был награждён «Оскаром», как лучший анимационный фильм 2019 года.
Второе место в списке с результатом 96% занял фильм «Чёрная пантера» с Чедвиком Боузманом в главной роли. Отмечается, что это единственная лента Marvel, номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
ТОП-3 замкнуло продолжение истории Майлза Моралеса. Это анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», вышедший в 2023 году и набравший 95%.
Худшими лентами, когда-либо снятыми по мотивам комиксов Marvel, назвали «Фантастическую четвёрку» 2015 года (9%), «Электру» (11%) и «Мадам Паутина» (11%).
Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смирнов: Эвакуация в приграничных районах Курской области идет круглосуточно
- Путин: Покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей
- В семье актрисы Лизы Арзамасовой и тренера Ильи Авербуха родился второй ребенок
- Онлайн-кинотеатры увеличили выручку на 42%, треть рынка у «Кинопоиска»
- Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии военкора Поддубного
- В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции
- Критики назвали лучший фильм по комиксам Marvel
- Россия организует коммерческий тур на МКС в 2025 году
- Путин разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации
- Эксперт по биоэтике: Дуров положил конец эпохе анонимности доноров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru