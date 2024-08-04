Сериалы и анимация: Автор «Игры престолов» объявил о разработке 7 спин-оффов
По его словам, речь идет о трех сериалах и четырех мультфильмах по «Игре престолов».
По известному фантезийному американскому сериалу «Игра престолов» уже снято несколько продолжений. Одно из них показывают сейчас по НВО. Но создатели не планируют на этом останавливаться.
НОВЫЕ СПИН-ОФФЫ
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассказал изданию «Forbes», что в настоящий момент в разработке для телеканала HBO находятся семь спин-оффов основного сериала. По его словам, сейчас создатели трудятся над тремя сериалами и четырьмя анимационными историями. При этом он добавил, что в данный список не входит «Дом дракона» и сериал «Рыцарь семи королевств», премьера которого запланирована на 2025 год.
Согласно информации издания, пока известны детали только четырех из семи проектов. Так, один из сериалов должен рассказать о захвате Вестероса силами Эйгона I со своими драконами и сестрами. Разработкой сюжета сейчас занимается режиссер Мэтт Томлин, известный по картине «Бэтмен-2».
При этом второй сериал, который будет называться «10 тысяч кораблей», покажет эпическое путешествие королевы Нимерии в Вестерос. По некоторым данным, в третьей ленте создатели расскажут о восстании Роберта Баратеона, в котором принимал участие Нед Старк. При этом подтверждений такой информации пока нет.
Что касается анимационных картин, то по данным издания, один из мультсериалов будет посвящен морским путешествиям Корлиса Велариона из «Дома дракона», а другой расскажет про Золотую Империю И-Ти. Однако до этого Мартин, не раскрывая деталей, сообщал, что работа над двумя анимационными проекта по «Игре престолов» была перенесена.
Информация о других проектах пока держится в секрете. Примерные сроки премьеры каждого из них не называются. Известно, что все семь проектов пока так и не «получили зеленый свет» на полноценное производство, поэтому до конца непонятно, увидят ли фанаты новые спин-оффы любимого сериала. До этого HBO уже отменила приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс, а в апреле 2024 года заморозила шоу про Джона Сноу.
Пока единственным спин-оффом «Игры престолов» в эфире остается сериал «Дом дракона». 5 августа выйдет заключительный эпизод второго сезона этого сериала. Премьера продолжения состоялась спустя почти два года после первого сезона. Она вышла на платформе Max 16 июня.
Действие во втором сезоне «Дома дракона» происходит спустя недолгое время после завершения предшествующего эпизода. Рейнира в исполнении Эммы Д’Арси оплакивает умершего сына, ожидая мести. Ей приходится противостоять Алисенте, которую сыграла Оливия Кук. Парень подруги детства Рейниры несведущий в политике сын Эйгон занимает железный трон. По совместительству он является сводным братом женщины.
Продолжение «Дома дракона» получило почти 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики, в частности, оценили эффектные сцены с драконами и убедительную игру женской половины актерского состава сериала.
«Оливия Кук завораживает как женщина, которая наедине с собой кажется более противоречивой в своем деле, чем ей позволено признаться. При этом Эмма Д’Арси порой удивляет даже саму себя глубиной своей ярости. Словесная стычка между врагами — развязка третьего эпизода. И, несмотря на то что не проливается ни капли крови, она такая же напряженная и захватывающая, какой могла бы быть любая схватка на мечах», - передает слова телевизионного критика Энди Хана The Hollywood Reporter.
Второй сезон спин-оффа «Игры престолов» «Дом дракона» состоит из восьми серий. Проект уже продлили на третий сезон.
«Игра престолов» — это американский фэнтезийно-драматический телесериал, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня». Создателями сериала являются Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Действие происходит в вымышленном мире, который напоминает средневековую Европу.
В картине действует множество персонажей и развивается сразу несколько сюжетных линий, в том числе касающихся борьбы за Железный Трон Семи Королевств. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона вышла 19 мая 2019 года.
«Дом Дракона» — американский сериал Джорджа Р. Р. Мартина и Райана Кондала. Это приквел «Игры престолов» и второй сериал во франшизе «Песнь льда и огня». В основе картины лежат отдельные книги Мартина «Пламя и кровь». Действия происходят примерно через 100 лет после объединения Семи Королевств под властью династии Таргариенов и почти за 200 лет до событий «Игры престолов». Премьера десятисерийного первого сезона прошла 21 августа 2022 года.
ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
При этом накануне стала известна дата выхода другого популярного в мире сериала, в название которого тоже фигуриет слово «игра». Речь идет об «Игре в кальмара». Второй сезон южнокорейской ленты появится на Netflix уже 26 декабря. На YouTube-канале проекта выложили второй трейлер продолжения сериала.
Блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) считает, что после успеха первой части автор сериала «Игра в кальмара» мог получить полную творческую свободу, и в продолжении он покажет что-то невероятное.
«После невероятного успеха, возможно, не такого искреннего и коммерциализированного, вполне может быть, что автор получил полную творческую свободу из-за принесенной прибыли. Возможно, автор раскроет себя еще лучше и покажет что-то невероятное», - предположил он в интервью NEWS.ru.
Между тем, создатели уже анонсировали и выход третьего сезона «Игры в кальмара». Его премьера запланирована на 2025 год. Сценарист и режиссер проекта Хван Дон Хек отметил, что рад видеть, как его труд приносит плоды.
«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, вышедший на Netflix 17 сентября 2021 года. Он рассказывает о людях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы и попадают в игру на выживание. Картина вошла в историю как самое успешное шоу Netflix. За первые четыре недели после выхода зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов.
Ранее стриминговый сервис Prime Video опубликовал почти четырехминутный ролик продолжения сериала «Властелин колец: Кольца власти», который выйдет 29 августа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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