Сериалы и анимация: Автор «Игры престолов» объявил о разработке 7 спин-оффов

НОВЫЕ СПИН-ОФФЫ

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассказал изданию «Forbes», что в настоящий момент в разработке для телеканала HBO находятся семь спин-оффов основного сериала. По его словам, сейчас создатели трудятся над тремя сериалами и четырьмя анимационными историями. При этом он добавил, что в данный список не входит «Дом дракона» и сериал «Рыцарь семи королевств», премьера которого запланирована на 2025 год.

Согласно информации издания, пока известны детали только четырех из семи проектов. Так, один из сериалов должен рассказать о захвате Вестероса силами Эйгона I со своими драконами и сестрами. Разработкой сюжета сейчас занимается режиссер Мэтт Томлин, известный по картине «Бэтмен-2».

При этом второй сериал, который будет называться «10 тысяч кораблей», покажет эпическое путешествие королевы Нимерии в Вестерос. По некоторым данным, в третьей ленте создатели расскажут о восстании Роберта Баратеона, в котором принимал участие Нед Старк. При этом подтверждений такой информации пока нет.