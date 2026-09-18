Сообщения о массовом отказе россиян от путешествий в Таиланд — не более чем дезинформация, наоборот, россияне стали чаще путешествовать в эту азиатскую страну. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Россияне массово отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки коронавируса — туристы заболевают целыми компаниями, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в стране сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю. Горин опроверг массовый отказ россиян от путешествий в Таиланд — напротив, по его словам, популярность страны у туристом лишь растет.