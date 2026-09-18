В туриндустрии опровергли массовый отказ туристов от поездок в Таиланд
Каждый год в Таиланд приезжают не менее двух миллионов российских туристов, в этом году количество поездок в популярную у россиян страну выросло на 8-10%, сказал НСН Дмитрий Горин.
Сообщения о массовом отказе россиян от путешествий в Таиланд — не более чем дезинформация, наоборот, россияне стали чаще путешествовать в эту азиатскую страну. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Россияне массово отказываются от поездок в Таиланд из-за вспышки коронавируса — туристы заболевают целыми компаниями, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в стране сейчас растет примерно на 15 тысяч случаев в неделю. Горин опроверг массовый отказ россиян от путешествий в Таиланд — напротив, по его словам, популярность страны у туристом лишь растет.
«Никаких жалоб от российских туристов нет. Ежегодно в Таиланд ездят по меньшей мере 2 млн путешественников из России, в этом году Таиланд показывает даже прирост на 8-10% по количеству поездок. Мы не получали никаких рекомендаций относительно отправки туристов в Таиланд, страховые компании не фиксируют вспышки и массовые обращения по поводу роста заболеваемости коронавирусом. Нужно руководствоваться официальной информацией Роспотребнадзора, рекомендациями органов здравоохранения. Также следует учитывать, что коронавирус существует уже продолжительное время, и принимать во внимание рекомендации внешних властей», — сказал Горин.
Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подписал закон о сокращении срока безвизового пребывания иностранных туристов, включая россиян, с 60 до 30 дней. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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