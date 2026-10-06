СМИ: Юру Борисова выдвинут на «Оскар» в главной актерской категории
Россиянина Юру Борисова выдвинут на премию «Оскар» как лучшего актера за роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». Об этом пишет Variety.
Борисов сыграл в картине сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании OpenAI Илью Суцкевера. Партнером российского артиста по фильму стал Эндрю Гарфилд, он исполнил роль главы OpenAI Сэма Альтмана, отмечает 360.ru.
По данным Variety, в рамках кампании по выдвижению ленты на премии Борисов будет участвовать в номинации «Лучшая мужская роль». При этом Гарфилда, а также сыгравшего ученого Джеффри Хинтона актера Марка Райлэнса хотят номинировать в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Сыгравшую экс-директора по технологиям OpenAI Монику Барбаро выдвинут на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
«Премия будет вручаться во всех основных номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль», а сценарий Саймона Рича будет участвовать в номинации «Лучший оригинальный сценарий», - отмечает издание.
Фильм «Искусственный интеллект» посвящен скандалу в OpenAI в 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил Сэма Альтмана в отставку. Премьера картины состоялась на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале.
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