СМИ: Юру Борисова выдвинут на «Оскар» в главной актерской категории

Борисов сыграл в картине сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании OpenAI Илью Суцкевера. Партнером российского артиста по фильму стал Эндрю Гарфилд, он исполнил роль главы OpenAI Сэма Альтмана, отмечает 360.ru.

По данным Variety, в рамках кампании по выдвижению ленты на премии Борисов будет участвовать в номинации «Лучшая мужская роль». При этом Гарфилда, а также сыгравшего ученого Джеффри Хинтона актера Марка Райлэнса хотят номинировать в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Сыгравшую экс-директора по технологиям OpenAI Монику Барбаро выдвинут на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

«Премия будет вручаться во всех основных номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль», а сценарий Саймона Рича будет участвовать в номинации «Лучший оригинальный сценарий», - отмечает издание.

Фильм «Искусственный интеллект» посвящен скандалу в OpenAI в 2023 года, когда совет директоров неожиданно отправил Сэма Альтмана в отставку. Премьера картины состоялась на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале.

