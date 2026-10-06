Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулируют сейчас в России

Свиной грипп, парагрипп и риновирусы циркулируют в России в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Директор НИИ гриппа заявил, что у россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса

В ведомстве рассказали о результатах вирусологического мониторинга.

«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп –14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%», - говорится в сообщении.

Среди последних есть находки A(H1N1), B и C.

Для профилактики заболеваний специалисты рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в случае появлении признаков недомогания ограничить контакты. Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом либо использовать антисептик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова для защиты от респираторных забореваний призвала избегать общения с людьми, у которых есть насморк или кашель, а также мыть руки и дезинфицировать гаджеты, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ВирусРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры