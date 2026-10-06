Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулируют сейчас в России
Свиной грипп, парагрипп и риновирусы циркулируют в России в настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали о результатах вирусологического мониторинга.
«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп –14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%», - говорится в сообщении.
Среди последних есть находки A(H1N1), B и C.
Для профилактики заболеваний специалисты рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в случае появлении признаков недомогания ограничить контакты. Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом либо использовать антисептик.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова для защиты от респираторных забореваний призвала избегать общения с людьми, у которых есть насморк или кашель, а также мыть руки и дезинфицировать гаджеты, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Горловке семь человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу
- На стипендии студентам в России выделят более 370 млрд рублей
- В Смоленской области при атаке беспилотников пострадал человек
- Теннисистка Андреева впервые квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
- В Госдуме раскрыли, какие школьные предметы «урезать» для снижения нагрузки
- СМИ: Юру Борисова выдвинут на «Оскар» в главной актерской категории
- «Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса в конфликте с Ираном
- Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулируют сейчас в России
- В Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали после атаки БПЛА
- В Томской области при ДТП с медведем пострадали три человека