Роспотребнадзор рассказал, какие вирусы циркулируют сейчас в России

В ведомстве рассказали о результатах вирусологического мониторинга.

«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп –14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%», - говорится в сообщении.

Среди последних есть находки A(H1N1), B и C.

Для профилактики заболеваний специалисты рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в случае появлении признаков недомогания ограничить контакты. Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом либо использовать антисептик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова для защиты от респираторных забореваний призвала избегать общения с людьми, у которых есть насморк или кашель, а также мыть руки и дезинфицировать гаджеты, пишет 360.ru.

