В России нашли скрытый смысл в выходе онлайн-кинотеатра «Иви» на турецкий рынок

«Наши компании начали активно стремиться к диверсификации, потому что российский рынок очень сильно перенасыщен онлайн-сервисами. В России конкуренция довольно существенная, поэтому компании ищут пути захода на перспективные рынки. И один из таких рынков – это турецкий рынок, который не очень сильно избалован по видеосервисам. Там создается достаточно контента и страна в целом является дружественной, россияне туда ездят как в любую область России. Поэтому этот рынок перспективный с точки зрения количества людей и денег», - отметил он.

По его словам, компания будет пытаться завоевать турецкую аудиторию, но также сможет «хитрым способом» пополнить российский каталог.

«Компания будет пытаться забрать часть турецкой аудитории, они нацелены именно на местных жителей. Если говорить про контент, «Иви» является крупнейшим держателем прав, у них большое количество контрактов. Многие российские студии давали им лицензию не только на Россию, вероятно, как раз на Турцию тоже. Выход на турецкий рынок даст возможность транслировать не только российские фильмы, но и получать лицензии у иностранных партнеров. Получив доступ к турецкому рынку, они смогут оттуда приносить глобальные фильмы в Россию, например, голливудские. Мы прекрасно понимаем, что многие правообладатели не работают с Россией сегодня, они могут «вернуться» хитрым способом через «Иви», которые смогут пополнить свой каталог», - рассказал собеседник НСН.

Через три-четыре года в России останутся четыре онлайн-кинотеатра, которые будут контролировать около 95% аудитории, сокращение их количества будет прежде всего происходить за счет консолидации через покупку или объединение. Об этом НСН заявил глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.

