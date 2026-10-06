В Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали после атаки БПЛА
Украинские беспилотники атаковали Московскую область, за ночь над регионом уничтожили и подавили 185 дронов в 16 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, в Истре получили повреждения десять частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине. В Волоколамском округе в деревне Покровское были повреждены фасад и остекление дома. При этом в Домодедово в селе Лобаново загорелся частный дом, в Барыбино было разрушено домовладение.
Как отметил Воробьев, при атаке в поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина. Предварительно, еще шесть человек пострадали.
«В Покровском мужчина с осколочными ранениями доставлен в больницу. В Истре госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок... В деревне Ляхово Домодедовского округа помощь врачей потребовалась трем людям», - написал Воробьев на платформе «Макс».
Ранее стало известно, что в Курске после атаки БПЛА пострадали шесть человек, в том числе мальчик 13 лет, девочка 8 лет и 16-летняя девушка, пишет 360.ru.
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