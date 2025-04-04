Британский сериал «Переходный возраст» вошел в топ-10 Netflix
Британский мини-сериал «Переходный возраст» за три недели собрал 96,7 млн просмотров, заняв девятое место среди самых популярных проектов Netflix, сообщает Deadline.
Шоу о подростковом насилии вытеснило из десятки лидеров второй сезон «Бриджертонов» и опустило на десятую позицию третий сезон «Очень странных дел». По прогнозам издания, уже на следующей неделе сериал может подняться на седьмую строчку, обойдя «Ночного агента» и «Единожды солгав», у которых около 98 млн просмотров.
Проект остается доступным в премьерном окне еще 72 дня, что дает ему шансы попасть в тройку самых популярных шоу платформы. В еженедельных рейтингах Netflix «Переходный возраст» входит в топ во всех 93 странах, где ведется учет просмотров.
Популярность сериала выходит за пределы стриминга. В Великобритании его включили в образовательную программу для борьбы с мизогинией среди молодежи. В рамках инициативы правительство подготовит методические материалы, которые помогут обсуждать с учащимися темы, поднятые в сериале, передает «Радиоточка НСН».
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