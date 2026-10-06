ХУСИТЫ В АТАКЕ

При этом хуситы, которые в конфликте занимают позицию Ирана, продолжают атаковать главного союзника США в регионе – Саудовскую Аравию. Накануне они заявили, что атаковали аэропорт в Эр-Рияде. Позднее сами же хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии небезопасным для гражданской авиации и призвали авиакомпании отказаться от полетов над королевством, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольный хуситам координационный орган.

До этого Саудовская Аравия резко усилила удары по Йемену. По данным Associated Press со ссылкой на представителя саудовской коалиции Турки аль-Малики, утром в операции против хуситов участвовали 100 истребителей. Саудовская сторона заявляет об уничтожении 324 целей.

Также военно-морские силы Саудовской Аравии нанесли удары по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда на Красном море, передает телеканал Al Jazeera.

Reuters сообщает, что хуситы ответили атакой ракетами и БПЛА по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Саудовская Аравия эту информацию не подтверждала, как и удары по аэропорту в столице.

При этом AFP со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Саудовской Аравии сообщает, что в результате атаки была серьезно повреждена насосная станция в Хурайсе, из-за чего вновь остановилась перекачка нефти по трубопроводу Восток - Запад.

На нефть продолжает оказывать давление и сам Иран. Накануне Тегеран заявил, что продолжает сохранять «полный контроль» над Ормузским проливом, до этого вновь были атакованы танкеры.

Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Видимо, это и имел в виду Трамп, говоря об искусственном росте цен в США.

«Для западных СМИ и аналитиков это логично. Они утверждают, что в Ормузском проливе сформировался свой некий «теневой флот», который они раньше ругали. Это танкеры, которые специализируются именно на том, что проходят через пролив, загружаются на входе, выгружаются на выходе. Они берут на себя риски, но берут высокую цену за свои услуги. Радикального снижения цен на нефть мы пока не видим. Если Иран опять обстреляет несколько танкеров, все опять остановится, это временная передышка», - объяснил Юшков, уверяя, что цены на нефть пока не пойдут вниз.

Военный корреспондент Олег Блохин в своем канале сообщает, что хуситы не просто атакуют важные объекты, но буквально ведут наступление.