«Небольшая цена»: Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса в конфликте с Ираном
Трамп в очередной раз заявил о скором окончании конфликта с Ираном, но раскрыл «цену», которую, возможно, придется за это заплатить. Тегеран же не видит перспектив в переговорах, а хуситы усиливают атаки.
Американский президент Дональд Трамп в очередной раз сделал громкие заявления по поводу конфликта с Ираном. Говоря о своих планах увидеть «грандиозную победу», он не только назвал повышение цен «искусственным», но и напугал американцев тем, что допустил возможность уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего (оба находятся в штате Калифорния).
«Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится. По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», - сказал он, не раскрывая деталей.
Неделю назад Трамп анонсировал, что в скором времени в конфликте между Ираном и США произойдут некие события. Пока глава Белого дома сохраняет «интригу», власти Ирана отнекиваются от любых переговоров и соглашений с Вашингтоном, а хуситы-союзники Ирана уже буквально вступили в войну, атакуя Саудовскую Аравию.
ПЕРЕГОВОРЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне заявил, что Вашингтону не нужны переговоры с Ираном, а Тегеран просто не готов договариваться через угрозы.
«Наша проблема с США заключается в том, что каждый раз, когда мы садимся за стол переговоров, сразу же нам навязывают войну. На нас напали уже три раза после переговоров. С противником, который каждый день убивает, вводит санкции, оказывает давление и угрожает, а также ведет себя вероломно, переговоры лишены смысла. Наш народ не примет такой подход», - передает его слова пресс-служба.
По его словам, цель Вашингтона – свержение режима в стране.
Кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова также заявила НСН, что США ставили цель свергнуть режим в Иране на фоне недовольств населения, но народ сплотился, а вторичные санкции только «злят» Тегеран.
«Для Ирана чрезвычайно важно ослабление вторичных санкций. Это не только экономический вопрос глобального уровня, от этого зависит уровень жизни населения. Население там всегда социально активно. Как только ощущается ухудшение, население темпераментно выходит на улицы. Экономический пресс на Иран приводит к эскалации конфликта, так как Запад пользуется нестабильной ситуацией внутри страны, ставка делалась именно на это. Но режим не рухнул, население сплотилось, несмотря на проблемы», - заключила собеседница НСН.
Остается только догадываться, какого плана теперь придерживаются США.
ХУСИТЫ В АТАКЕ
При этом хуситы, которые в конфликте занимают позицию Ирана, продолжают атаковать главного союзника США в регионе – Саудовскую Аравию. Накануне они заявили, что атаковали аэропорт в Эр-Рияде. Позднее сами же хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии небезопасным для гражданской авиации и призвали авиакомпании отказаться от полетов над королевством, сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольный хуситам координационный орган.
До этого Саудовская Аравия резко усилила удары по Йемену. По данным Associated Press со ссылкой на представителя саудовской коалиции Турки аль-Малики, утром в операции против хуситов участвовали 100 истребителей. Саудовская сторона заявляет об уничтожении 324 целей.
Также военно-морские силы Саудовской Аравии нанесли удары по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда на Красном море, передает телеканал Al Jazeera.
Reuters сообщает, что хуситы ответили атакой ракетами и БПЛА по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс. Саудовская Аравия эту информацию не подтверждала, как и удары по аэропорту в столице.
При этом AFP со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Саудовской Аравии сообщает, что в результате атаки была серьезно повреждена насосная станция в Хурайсе, из-за чего вновь остановилась перекачка нефти по трубопроводу Восток - Запад.
На нефть продолжает оказывать давление и сам Иран. Накануне Тегеран заявил, что продолжает сохранять «полный контроль» над Ормузским проливом, до этого вновь были атакованы танкеры.
Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Видимо, это и имел в виду Трамп, говоря об искусственном росте цен в США.
«Для западных СМИ и аналитиков это логично. Они утверждают, что в Ормузском проливе сформировался свой некий «теневой флот», который они раньше ругали. Это танкеры, которые специализируются именно на том, что проходят через пролив, загружаются на входе, выгружаются на выходе. Они берут на себя риски, но берут высокую цену за свои услуги. Радикального снижения цен на нефть мы пока не видим. Если Иран опять обстреляет несколько танкеров, все опять остановится, это временная передышка», - объяснил Юшков, уверяя, что цены на нефть пока не пойдут вниз.
Военный корреспондент Олег Блохин в своем канале сообщает, что хуситы не просто атакуют важные объекты, но буквально ведут наступление.
«Хуситы полностью замкнули кольцо окружения вокруг Таиза. Они продвинулись в направлении горы Касас и Аль-Мисрах. Джабаль-Хабаши практически полностью перешла под контроль Ансар Аллы. До выхода к окраинам города Таиз хуситам остается самая малость ,и пока им в этом никто помешать не может», - написал он.
Наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном, а это затмит конфликт США и Ирана, рассказал ранее НСН научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
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