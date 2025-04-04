Достигли пика? Почему онлайн-кинотеатры выпускают мало собственных новинок

«У нас достаточно большой переизбыток. Возможно, мы достигли какого-то пика. В России очень много онлайн-кинотеатров, некоторые даже начали закрываться. Думаю, выяснилось, что готовят слишком много сериалов, а их не смотрят в таком количестве. Понятно, что стоимость продакшна снизилась, оборудование подешевело, уменьшилась стоимость спецэффектов. Полагаю, рынок формируется и взрослеет — с этим и связано сокращение числа оригинальных сериалов. По некоторым прогнозам, в обозримом будущем нас ожидает укрупнение и слияние онлайн-кинотеатров. Мы видим, что есть коллаборации между онлайн-платформами в зависимости от того, насколько у них пересекаются собственники. Думаю, все идет к тому, что в результате сотрудничества, объединения промо, разработок, прав игроки консолидируются. Число лент упало, а качество улучшилось. Тем более, что статистика «Кинопоиска» говорит, что россияне не просто смотрят выпускаемый продукт, но еще и платят за него, так что пока все хорошо», — сказал Клименко.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что выход на турецкий рынок онлайн-кинотеатра «Иви» даст возможность транслировать не только российские фильмы, но и получать лицензии у иностранных партнеров, которые сейчас не сотрудничают с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

