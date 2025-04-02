Отечественные сериалы у россиянок оказались в 2,5 раза популярнее турецких
Отечественные сериалы у россиянок в 2,5 раза популярнее турецких, следует из опроса SuperJob.
Так, 4 из 10 (40%) россиян любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. При этом британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 7%. Среди женщин турецкие сериалы интересуют 16% опрошенных, российские – 40%.
До этого представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» призвали запретить в стране показ турецких сериалов. По словам главы организации Ильдара Резяпова, соответствующие обращения были направлены в Роскомнадзор, Госдуму и Минкультуры.
По его мнению, из-за просмотра «таких мыльных опер» женщины теряют интерес к российским мужчинам, так как «ожидают от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией». Резяпов назвал турецкие сериалы «частью идеологической войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%
- Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером
- Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву
- Генсек НАТО потребовал от членов блока противостоять России в Арктике
- Продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии стартуют с 23 апреля
- Отечественные сериалы у россиянок оказались в 2,5 раза популярнее турецких
- Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чехии
- Адвокат раскрыл цель признания блогером Шабутдиновым вины в мошенничестве
- Нетребко спустя шесть лет вернется в Королевскую оперу в Лондоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru