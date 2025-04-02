Отечественные сериалы у россиянок оказались в 2,5 раза популярнее турецких

Отечественные сериалы у россиянок в 2,5 раза популярнее турецких, следует из опроса SuperJob.

Так, 4 из 10 (40%) россиян любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. При этом британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 9% опрошенных, а южнокорейские — 7%. Среди женщин турецкие сериалы интересуют 16% опрошенных, российские – 40%.

До этого представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» призвали запретить в стране показ турецких сериалов. По словам главы организации Ильдара Резяпова, соответствующие обращения были направлены в Роскомнадзор, Госдуму и Минкультуры.

По его мнению, из-за просмотра «таких мыльных опер» женщины теряют интерес к российским мужчинам, так как «ожидают от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией». Резяпов назвал турецкие сериалы «частью идеологической войны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

