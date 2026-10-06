В Госдуме раскрыли, какие школьные предметы «урезать» для снижения нагрузки
Олег Смолин заявил НСН, что современные школьные учебники больше напоминают вузовские по форме изложения материала.
Школьники не должны учиться семь-восемь уроков каждый день, дополнительные предметы необходимо сокращать, а учебники – делать проще, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Некоторые курсы школьной программы стоит сократить на 20-30%, однако снижение нагрузки не должно отразиться на зарплатах учителей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости. Смолин эту идею поддержал.
«Я согласен с тем, что нагрузку детей нужно сокращать. Хочу напомнить, что в советский период больше шести уроков у ребят не было, сейчас семь-восемь уроков – это норма. Я не очень понимаю, как эту норму выдерживают ученики, учитывая, что в старших классах на домашнее задание выделяется три с половиной часа. Нагрузку точно надо сокращать. Я думаю, прежде всего, за счет тех предметов, которые были введены дополнительно за пределами основных базовых знаний. Детям нужно отдыхать, развиваться физически, ходить в школу искусств и так далее. Я хочу подчеркнуть, что задача не сводится к механическому сокращению уроков. Серьезная проблема – это сложность изложения материалов в школьных учебниках. Я регулярно смотрю учебники по гуманитарным предметам, они часто напоминают больше вузовские, чем школьные», - объяснил он.
При этом он объяснил, почему в некоторых регионах не получится просто снизить нагрузку на учителя без изменения зарплаты.
«Я не думаю, что этот вопрос прямо связан с нагрузкой учителей. В Москве нагрузка учителя составляет в среднем 26 уроков в неделю, это 1,5 ставки. Здесь можно было бы снизить нагрузку без снижения зарплаты, потому что зарплата очень приличная. Но в большинстве регионов нагрузка составляет около двух ставок, это безумная нагрузка, зачастую по 40-50 часов плюс классное руководство. Поэтому здесь просто уменьшить нагрузку и сохранить зарплату недостаточно, нужно уменьшать нагрузку, но зарплату увеличивать», - отметил он.
Молодые учителя не задерживаются в школах, так как им полностью перекрывают все возможности для творчества и модернизации учебного процесса. Об этом НСН рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
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