Школьники не должны учиться семь-восемь уроков каждый день, дополнительные предметы необходимо сокращать, а учебники – делать проще, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Некоторые курсы школьной программы стоит сократить на 20-30%, однако снижение нагрузки не должно отразиться на зарплатах учителей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости. Смолин эту идею поддержал.