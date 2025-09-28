СМИ: Трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе
28 сентября 202516:28
На Эльбрусе альпинист травмировал ногу во время спуска, из-за чего он и двое других туристов застряли на высоте 5300 метров. Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.
По информации SHOT, группа из трёх человек, предположительно из Белгорода, сумела вызвать спасателей. Туристы не зарегистрировали свой маршрут перед восхождением.
Ранее на Эльбрусе пропал белорусский турист, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года
- ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ
- В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
- Четверо пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами в Нижнем Новгороде
- СМИ: Трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе
- В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров
- СМИ: В Москве горит банный комплекс «Восточные бани»
- Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы
- МВД: Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения
- Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru