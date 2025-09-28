СМИ: Трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе

На Эльбрусе альпинист травмировал ногу во время спуска, из-за чего он и двое других туристов застряли на высоте 5300 метров. Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.

Белорусский турист пропал на Эльбрусе

По информации SHOT, группа из трёх человек, предположительно из Белгорода, сумела вызвать спасателей. Туристы не зарегистрировали свой маршрут перед восхождением.

Ранее на Эльбрусе пропал белорусский турист, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
